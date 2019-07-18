«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу

Новости Беларуси. Более 50 молодых сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям столицы и Минской области приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

20 июля страна отметит День пожарной службы. Клятву на верность каждый новый сотрудник произнес не только перед своими товарищами, но и перед руководством МЧС.

Денис Ильич, сержант внутренних войск МЧС Минской области: Это событие очень волнительное в первую очередь для меня, для моих родных и близких, потому что присяга принимается раз в жизни, и этот момент откладывается в голове на очень долгое время.

Михаил Дряпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС: Наша профессия ежедневно связана с ответственностью, со спасанием людей, с оказанием помощи. Поэтому без этой клятвы, без присяги… Люди, которые ее не принимают, мало это осознают.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В течение трех месяцев эти ребята проходили первоначальную подготовку на полигоне МЧС и могли увидеть все сложности этой профессии.

Сегодня на присяге они стоят в строю, а это означает, что они сделали осознанный выбор и готовы далее служить на благо Родины и благородной профессии.

Церемония завершилась возложением цветов к стеле «Минск – город-герой». Сразу после торжества ребята заступят на службу в пожарно-аварийные части столицы и Минской области.