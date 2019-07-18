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«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу

18 июля 2019 11:31
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Новости Беларуси. Более 50 молодых сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям столицы и Минской области приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-1

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-3

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-5

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-7

20 июля страна отметит День пожарной службы. Клятву на верность каждый новый сотрудник произнес не только перед своими товарищами, но и перед руководством МЧС.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-10

Денис Ильич, сержант внутренних войск МЧС Минской области:
Это событие очень волнительное в первую очередь для меня, для моих родных и близких, потому что присяга принимается раз в жизни, и этот момент откладывается в голове на очень долгое время.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-13

Михаил Дряпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
Наша профессия ежедневно связана с ответственностью, со спасанием людей, с оказанием помощи. Поэтому без этой клятвы, без присяги… Люди, которые ее не принимают, мало это осознают.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-16

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В течение трех месяцев эти ребята проходили первоначальную подготовку на полигоне МЧС и могли увидеть все сложности этой профессии.

Сегодня на присяге они стоят в строю, а это означает, что они сделали осознанный выбор и готовы далее служить на благо Родины и благородной профессии.

Церемония завершилась возложением цветов к стеле «Минск – город-герой». Сразу после торжества ребята заступят на службу в пожарно-аварийные части столицы и Минской области.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-19

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-21

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-23

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-25

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-27

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу-29

# МЧС Беларуси # общество # Денис Ильич # Михаил Дряпко # Ольга Мельченко # Фотофакт

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