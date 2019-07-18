Жара возвращается! На выходных в Беларуси будет настоящее лето

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается тёплая погода преимущественно без дождей.

Как сообщает Белгидромет, 20 июля в республике будет переменная облачность в основном без осадков, только в Брестской области могут пройти кратковременные дожди.

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра будет показывать +8… +14°С, днём – от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

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Ночью 21 июля в стране будет облачная погода без осадков. Днём – тоже облачно, но с прояснениями. По западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ночью ветер слабый, а днём – умеренный, но с порывами во время гроз. В тёмное время суток воздух остынет до +10… +17°С, днём – нагреется до +23… +29°С. В Брестской области температура воздуха может подняться до +30°С.