«Счастье – это когда смотрите в одну сторону». Многодетная мама поделилась секретом долгого брака

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Все это про нашу героиню Ольгу Ераховец. Многодетная мама, счастливая бабушка, труженица и хозяйка агроусадьбы. Она успевает все и даже больше. Где родился, там и пригодился. А рядом дружная семья.

Этому велосипеду неспроста отвели почетное место на фазенде. На нем будущий супруг Михаил ездил к Ольге на свидание. Как в той песне «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю».

– Муж, сколько мы вместе?

– 26 лет. А так, с детства.

Ольга Ераховец, хозяйка агроусадьбы:

Счастье – это не тогда, когда смотришь друг на друга, а когда смотришь в одну сторону, когда есть одна цель и одна мечта. Знаете, как бывает, говорю: ой, все, как ты меня достал. А потом идет и делает. В начале нашего пути это была мечта выжить.

Чтобы вы понимали, мы сошлись с мужем, он в одном пакете принес вещи, я в своем тоже пакете. И вот этот велосипед, больше ничего не было. Когда он пришел, сказал, что мы будем строить дом, я ему говорю: ты вообще с ума сошел? Очень много работали. И сейчас работаем, и не знаю, когда мы перестанем работать.