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«Счастье – это когда смотрите в одну сторону». Многодетная мама поделилась секретом долгого брака

07 марта 2026 13:55
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Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Все это про нашу героиню Ольгу Ераховец. Многодетная мама, счастливая бабушка, труженица и хозяйка агроусадьбы. Она успевает все и даже больше. Где родился, там и пригодился. А рядом дружная семья.

«Счастье – это когда смотрите в одну сторону». Многодетная мама поделилась секретом долгого брака-2

Этому велосипеду неспроста отвели почетное место на фазенде. На нем будущий супруг Михаил ездил к Ольге на свидание. Как в той песне «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю».

«Счастье – это когда смотрите в одну сторону». Многодетная мама поделилась секретом долгого брака-4

Муж, сколько мы вместе?
26 лет. А так, с детства.

Ольга Ераховец, хозяйка агроусадьбы:
Счастье – это не тогда, когда смотришь друг на друга, а когда смотришь в одну сторону, когда есть одна цель и одна мечта. Знаете, как бывает, говорю: ой, все, как ты меня достал. А потом идет и делает. В начале нашего пути это была мечта выжить.

Чтобы вы понимали, мы сошлись с мужем, он в одном пакете принес вещи, я в своем тоже пакете. И вот этот велосипед, больше ничего не было. Когда он пришел, сказал, что мы будем строить дом, я ему говорю: ты вообще с ума сошел? Очень много работали. И сейчас работаем, и не знаю, когда мы перестанем работать.

Подробности в видео.

# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Семья # Дети

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