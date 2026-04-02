Новости по тегу #Кирилл Буткевич

Сотрудники отделов ГАИ Партизанского и Советского РУВД Минска проводят профилактические рейды. В центре внимания мотоциклисты.
К зиме нужно готовиться основательно, автолюбителям в том числе. Переобуть железного коня необходимо до 1 декабря, но из-за переменчивой погоды водители делают это гораздо раньше. Безопасность на дороге – превыше всего.
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