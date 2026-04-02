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Новости по тегу #Кирилл Буткевич

Дорога не прощает ошибок – ГАИ напоминает байкерам о соблюдении ПДД
02 апреля 2026 11:26

Дорога не прощает ошибок – ГАИ напоминает байкерам о соблюдении ПДД

Переобуть колёса авто необходимо до 1 декабря – как выбрать шины и что грозит за езду на летней резине?
05 ноября 2025 09:00

Переобуть колёса авто необходимо до 1 декабря – как выбрать шины и что грозит за езду на летней резине?

«Ни в коем случае нельзя скрывать факт ДТП». Что грозит за наезд на дикое животное
22 июля 2021 09:24

«Ни в коем случае нельзя скрывать факт ДТП». Что грозит за наезд на дикое животное