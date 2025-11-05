Сохранили издание 1908 года! Директор Минской областной библиотеки рассказала о редких экземплярах

Ольга Бурлакова, ведущая: Мы совсем скоро будем вас поздравлять со 125-летием, но могли бы поздравлять совсем с другой датой. Насколько нам известно, эта библиотека легендарная могла открыться гораздо раньше. Давайте в историю погрузимся, вы нам расскажете какие-то интересные знаковые моменты.

А 25 декабря Минская областная библиотека имени Пушкина отметит замечательный праздник – 125 лет со дня своего открытия. Об истории и не только мы поговорили с гостьей.

Наталия Ващило, директор Минской областной библиотеки им. А. С. Пушкина:

Да, действительно, на протяжении XIX века несколько раз предпринимались попытки создать в Минске свою публичную библиотеку, но что-то мешало. К сожалению, концов пока не сыскали в документах, только есть момент, что в 1860 году уже дошли до внесения проекта устава на рассмотрение губернатора, но в канцелярии так все это и пропало. И только в 1899 году, когда вся страна, вся империя праздновала юбилей великого поэта, наши предки решили воспользоваться этой датой и поставили вопрос ребром, что необходимо в Минске создать публичную библиотеку, присвоить ей имя Пушкина, тем самым увековечить в Минске это знаменитое имя.

Юрий Царев, ведущий:

Кто сейчас приходит в библиотеку?

Наталия Ващило:

На самом деле в библиотеку ходят, причем разные поколения. Нас очень радует рост числа молодых читателей. Есть цифра – в 1963 году в библиотеке числилось с порядка 6 тысяч читателей, а на сегодня в библиотеке 30 тысяч.

Юрий Царев:

У вас наверняка что-то в фондах есть особенное?

Наталия Ващило:

Есть, но я не хочу раскрывать все секреты. У нас 23 декабря будет открываться выставка, посвященная библиотеке. Там будут представлены книги из фонда, редкие и ценные книги. Но есть, конечно, вещи совершенно особые для нас. Вот, например, у нас сохранился каталог Минской публичной библиотеки, как мы тогда назывались, 1908 года. Это потрясающая вещь.