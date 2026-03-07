Вучич: Сербия и НАТО проведут совместные учения в мае, но страна сохранит нейтральный статус

Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении военных учений ВС Сербии совместно с НАТО в мае текущего года, пишет РИА Новости.

О предстоящих учениях Вучич сообщил 7 марта в ходе оглашения национальной стратегии развития «Сербия 2030». Мероприятия, по его словам, будут проведены совместно с Альянсом и США. «Это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны», – отметил сербский лидер, подчеркнул в тоже время, что Сербия продолжает сохранять «военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми».

Белград всегда будет помнить о событиях 1999 года, однако у страны есть обязанности, добавил Вучич.

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