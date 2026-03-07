США и Киев обсуждают создание «Небесной крепости» на Ближнем Востоке – FT

Соединенные Штаты и страны Персидского залива проводят переговоры с Киевом на предмет развертывания системы акустического обнаружения «Небесная крепость» для борьбы с иранскими БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В публикации сказано, что американская сторона выдвинула Киеву «конкретные требования». И необходимое, по информации издания, Штатам будет предоставлено.

Указывается, что обсуждаются аспекты на разных уровнях: правительственном, военном и частном. В ходе совещаний прорабатывается возможность адаптировать технологии украинской стороны к климатическим и ландшафтным условиям на Ближнем Востоке.

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