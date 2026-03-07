Собираем букет к 8 Марта! Что актуально и на что обратить внимание? Узнали у флориста

Алина Трус , корреспондент:

Завтра 8 Марта. Цветочные магазины уже давно готовы к весеннему празднику. Узнаем у флориста, какие композиции актуальны в этом сезоне и подскажем, на что обратить внимание.

Яркие краски и необычные формы. Выбрать букет на любой вкус не составит труда. На прилавках сразу несколько сортов любимых цветов.

Алина Баранова, флорист цветочного салона:

Тюльпан в топе, мимоза, нарциссы, гиацинты и всегда розы. Желтый, розовый, сиреневый, даже микс цветов, чтобы все было как можно ярче, свежее, по-весеннему уже.

Флористы отмечают большой спрос на цветы изысканные и при этом стойкие. Предлагают свои фавориты – милые ранункулюсы, помпон, герберы. И это только малая часть весеннего разнообразия для искушенных покупателей.