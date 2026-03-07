Собираем букет к 8 Марта! Что актуально и на что обратить внимание? Узнали у флориста

Алина Трус , корреспондент:
Завтра 8 Марта. Цветочные магазины уже давно готовы к весеннему празднику. Узнаем у флориста, какие композиции актуальны в этом сезоне и подскажем, на что обратить внимание.
Алина Трус , корреспондент:
Завтра 8 Марта. Цветочные магазины уже давно готовы к весеннему празднику. Узнаем у флориста, какие композиции актуальны в этом сезоне и подскажем, на что обратить внимание.
Яркие краски и необычные формы. Выбрать букет на любой вкус не составит труда. На прилавках сразу несколько сортов любимых цветов.
Алина Баранова, флорист цветочного салона:
Тюльпан в топе, мимоза, нарциссы, гиацинты и всегда розы. Желтый, розовый, сиреневый, даже микс цветов, чтобы все было как можно ярче, свежее, по-весеннему уже.
Флористы отмечают большой спрос на цветы изысканные и при этом стойкие. Предлагают свои фавориты – милые ранункулюсы, помпон, герберы. И это только малая часть весеннего разнообразия для искушенных покупателей.
Алина Баранова:
Необычные экзотические цветы, например, анимончики, пионы. Совсем не по сезону, но они очень хорошего качества, чему мы очень радуемся уже который год подряд. Гиацинтики – тоже сезонная классика, но от них никогда не устаешь. Любимые цветы Джейн Остин. Дальше у нас идут ранункулюсы. Это как тоже альтернатива какому-то изысканному красивому цветочку, вроде пиона. Красивый дельфиниум. Это все для вертикальных, высоких природных букетов.
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