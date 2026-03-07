Первая неделя противостояния на Ближнем Востоке подходит к концу, однако конфликт набирает обороты. Дональд Трамп пообещал усилить военное давление на Тегеран после того, как президент Ирана обратился к странам региона с извинением за атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трамп расценил этот жест как свидетельство того, что Исламская Республика, по его словам, якобы терпит «сокрушительное поражение». Ранее президент Ирана заявил, что они не будут наносить удары по соседним странам, если они не атакуют первыми. Тегеран также отверг требование Трампа о безоговорочной капитуляции. Как пишут СМИ, уже сегодня, 7 марта, ночью США могут применить в Иране новое оружие, а Пентагон якобы готовит наземную операцию.

Сегодня Иран получит по заслугам! Из-за недостойного поведения Ирана под угрозой полного уничтожения и верной гибели находятся районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались в качестве целей.

Скотт Бессент, глава Министерства финансов США:

Этой ночью у нас будет самая масштабная кампания бомбардировок Исламской Республики. Мы нанесем наибольший ущерб иранским ракетным пусковым установкам и заводам. На фоне эскалации конфликта Вашингтон смягчает санкционную риторику в отношении Москвы из-за блокировки поставок нефти через Ормузский пролив. Россия в этой ситуации оказывается главным запасным выходом, для тех стран, которые столкнулись с резким дефицитом топлива и ростом цен на него. Российская нефть идет по другим маршрутам, в обход взрывоопасной артерии. Так, Индия уже возобновила поставки российского черного золота, от которого отказалась ранее под угрозой санкций США. В этой ситуации Штаты также пытаются убедить Китай сократить импорт нефти из России и Ирана в обмен на американские энергоресурсы. При этом Вашингтон уже не скрывает, что сам планирует получить полный доступ к иранской нефти.