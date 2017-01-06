Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?

Новости Беларуси. Что делать, если человек стал инвалидом в результате несчастного случая, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Предположим, человек работал всю жизнь водителем. И происходит ДТП, и человек больше не может сесть за руль. Как быть дальше? А он больше ничего не умеет.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Он получает индивидуальную программу реабилитации МРЭК, затем приходит в отдел трудоустройства по месту жительства, регистрации. А далее с ним работают специалисты. Его зарегистрировали. Мы видим, допустим, если человек работал водителем, а водителем он уже работать не может. Что необходимо? Человека необходимо включать в программу обучения, потому что у него нет специальности, ему 45 лет, ему нужно куда-то пойти работать.

Если человек отказывается, не хочет идти обучаться, то мы предлагаем уже неквалифицированный труд.

Допустим, укладчик-упаковщик, комплектовщик.

Илона Волынец, СТВ:

Может, нам не хватает единого какого-то центра или службы, где помогали бы таким людям раскрыть свои новые профессиональные навыки?

Роберт Часнойть, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Мы можем говорить о создании такого комплексного центра по профориентации.

Но сегодня, мне кажется, что центр создавать нецелесообразно. Потому что достаточно хорошая преемственность между системой здравоохранения, работы, в частности, МРЭКов и центров занятости. И эти все проблемы решаются.