Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?

Новости Беларуси. Что делать, если человек стал инвалидом в результате несчастного случая, рассказали в программе «Открытый разговор».
Илона Волынец, СТВ:
Предположим, человек работал всю жизнь водителем. И происходит ДТП, и человек больше не может сесть за руль. Как быть дальше? А он больше ничего не умеет.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Он получает индивидуальную программу реабилитации МРЭК, затем приходит в отдел трудоустройства по месту жительства, регистрации. А далее с ним работают специалисты. Его зарегистрировали. Мы видим, допустим, если человек работал водителем, а водителем он уже работать не может. Что необходимо? Человека необходимо включать в программу обучения, потому что у него нет специальности, ему 45 лет, ему нужно куда-то пойти работать.
Если человек отказывается, не хочет идти обучаться, то мы предлагаем уже неквалифицированный труд.
Допустим, укладчик-упаковщик, комплектовщик.
Илона Волынец, СТВ:
Может, нам не хватает единого какого-то центра или службы, где помогали бы таким людям раскрыть свои новые профессиональные навыки?
Роберт Часнойть, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Мы можем говорить о создании такого комплексного центра по профориентации.
Но сегодня, мне кажется, что центр создавать нецелесообразно. Потому что достаточно хорошая преемственность между системой здравоохранения, работы, в частности, МРЭКов и центров занятости. И эти все проблемы решаются.