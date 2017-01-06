Несмотря на мороз и стужу, верующие собираются в храмах Минска на рождественские богослужения

Новости Беларуси. Православный мир готовится к встрече Рождества Христова. Сегодня – Сочельник. И верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. В канун Рождества, по традиции, проходят праздничные богослужения. Так, в Минске в эти минуты в Свято-Духовом кафедральном соборе проводится всенощное бдение.

Сейчас на улице те самые обещанные синоптиками минус 25 ощущаются. Но даже несмотря на такие мороз и стужу верующие в канун Рождества стремятся быть ближе к Богу. И поток прихожан не иссякает, они десятками устремляются в храм. В Свято-Духовом Кафедральном соборе, главном храме столицы, уже полтора часа как началась всенощная служба. Возглавил ее Митрополит Павел.

Для миллионов всего мира наступил Сочельник. Для верующих это время совершенно особенное. Оно наполнено верой в чудо и ожиданием праздничной церковной службы.

Верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. Праздник символизирует обновление. Именно Рождество Христово провозгласило новую эру. От него и ведем летоисчисление. В этот светлый праздник все ожидают чуда и молятся, чтобы следующий год был счастливее уходящего.

Сегодня и храмы украшены по-особенному. У Свято-Духова Собора установлен рождественский вертеп, он словно переносит нас в Вифлеем к яслям младенца Христа. И к этой красивой инсталляции больше всего, конечно же, тянутся маленькие прихожане. Да и внутри храма особенное праздничное убранство – прихожане приносят и белые хризантемы, и розы. Установлены ели, символизирующие новую жизнь.

А рассказать о Рождестве Христове так, чтобы эти слова дошли до сердца, сегодня задача священнослужителей.

Владимир Долгополов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:

Мы приходим в этот храм сегодня с праздничным настроением, с любовью к Богу и людям. Здесь в сегодняшний вечер совершается особо торжественное всенощное бдение, во время которого звучат специальные рождественские песнопения.

Венчает Рождество Христово 40-дневный Пост. Правда, отведать праздничное блюдо можно будет только после появления на небе первой звезды. А в Свято-Духовом Кафедральном соборе после завершения всенощного бдения в полночь начнется еще одна праздничная литургия.

Те, кто в эту морозную ночь не отважится прийти в храм, сможет посетить службу еще и утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество Христово – время еще и добрых дел, которые могут согреть своим теплом даже в такую морозную погоду.