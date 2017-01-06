Как найти работу инвалидам и кто содействует их занятости: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Не такой как все: приговор или вызов? Как ограниченные возможности превратить в безграничные достижения? И можно ли изменить закон на пути к мечте? Ответы на эти вопросы в программе «Открытый разговор» дали заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич и председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть.

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А также в программе рассказали историю о человеке, бросившем вызов ограниченным возможностям:

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