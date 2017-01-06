Какие вакансии для инвалидов открыты в Беларуси?

Новости Беларуси. Что сегодня рынок труда предоставляет для людей с ограниченными возможностями. И соответствует ли предложение спросу, рассказали в программе «Открытый разговор».
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Наниматели сегодня открыты к сотрудничеству. И, причём, это – разные вакансии. Менеджер, бухгалтер, инспектор отдела кадров, оператор ЭВМ, слесарь механосборочных работ, подсобный рабочий, упаковщик. Единственное, что я хочу отметить в ситуации на рынке труда – по отдельным вакансиям отмечается значительная конкуренция за рабочие места.
То есть, не всегда спрос соответствует предложению.
Но, в любом случае, если человек инициирует трудоустройство, у него высокая мотивация к труду – трудоустроиться можно.