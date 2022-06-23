Перекрыть воду, газ, навести порядок. Как подготовить квартиру к отъезду?

Сезон отпусков и поездок на дачу открыт. Покидая квартиру, мы не всегда думаем о том, в каком состоянии ее оставляем. А зря, забытые вещи и какой-нибудь неперекрытый кран могут привести к печальным последствиям.
Сезон отпусков и поездок на дачу открыт. Покидая квартиру, мы не всегда думаем о том, в каком состоянии ее оставляем. А зря, забытые вещи и какой-нибудь неперекрытый кран могут привести к печальным последствиям.
Елена Пашкова:
Перед тем как уехать на дачу я перекрываю воду, газ, собираю вещи, навожу порядок, чтобы было приятно вернуться. Перед отъездом поливаю цветы, ну и как правило, я уезжаю ненадолго.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вы собираетесь уезжать на дачу или вы просто покидаете свой дом, необходимо позаботиться о том, чтобы все электроприборы были отключены. Конечно, допускается оставлять только те приборы в режиме ожидания, которые установлены заводом-изготовителем, например, холодильник.
И если с включенным холодильником ничего не случится, то с продуктами, которые хранятся в нем, вполне может. Перепроверьте кухонные полки и избавьтесь от продуктов с истекающим сроком годности.
Анастасия Швайбович:
Необходимо позаботиться о том, чтобы за время вашего отсутствия не произошел пожар, который может произойти по причине оставленного открытого балкона. Происходят такие случаи, когда попадает окурок с этажей выше, это приводит к возгоранию.
Электроприборы рекомендуется отключать не только из-за соображений безопасности, но и экономии. Не стоит забывать про автономный пожарный извещатель. Он сможет предупредить о пожаре вас и соседей на ранней стадии. Если вы выезжаете не на долго, например, поплавать на водоем, также следует помнить о правилах безопасности.
Анастасия Швайбович:
Уважаемые родители, предупредите детей, что туда можно отправляться только в вашем сопровождении. Если мы говорим о маленьких детках, то вы должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Купаться можно только в специально отведенных местах, там как правило дежурят работники ОСВОД. Ни в коем случае нельзя баловаться, подавать ложные сигналы бедствия, не заплывайте за буйки.
Если доверяете соседям или рядом живут родственники, договоритесь, чтобы во время вашего отсутствия кто-то присматривал за квартирой. Уезжая из города, подумайте о том, в каком состоянии оставляете квартиру, чтобы ни одна тревожная мысль не испортила ваш отдых.