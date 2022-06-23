Перекрыть воду, газ, навести порядок. Как подготовить квартиру к отъезду?

Сезон отпусков и поездок на дачу открыт. Покидая квартиру, мы не всегда думаем о том, в каком состоянии ее оставляем. А зря, забытые вещи и какой-нибудь неперекрытый кран могут привести к печальным последствиям.

Елена Пашкова:

Перед тем как уехать на дачу я перекрываю воду, газ, собираю вещи, навожу порядок, чтобы было приятно вернуться. Перед отъездом поливаю цветы, ну и как правило, я уезжаю ненадолго.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Если вы собираетесь уезжать на дачу или вы просто покидаете свой дом, необходимо позаботиться о том, чтобы все электроприборы были отключены. Конечно, допускается оставлять только те приборы в режиме ожидания, которые установлены заводом-изготовителем, например, холодильник.

И если с включенным холодильником ничего не случится, то с продуктами, которые хранятся в нем, вполне может. Перепроверьте кухонные полки и избавьтесь от продуктов с истекающим сроком годности.