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«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?

23 июня 2022 11:13
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Лето в шляпке, летящих платьях, с охапкой пионов... Как стать принцессой сезона, расскажем в модном обзоре. Солнечный гид начинаем с кроше. Плетеное кружево, вязка крючком – нотки бохо, которые украсят городскую жизнь и откроют флакон романтики.  

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?-1

Алла Юрчик, стилист:  
Летнее льняное платье, в котором читаются и угадываются сразу несколько летних трендов этого сезона – это лен, открытая спина, разрезы, вырезы необычные. Различные варианты сумок. Базовая футболка белого цвета, льняные шорты укороченные, что может быть лучше на лето? Сюда добавляем модный вариант топ-кроше, который снимается и одевается поверх футболки. Чтобы не замерзнуть, можно накинуть вместо шарфа приятный, теплый свитер, кардиган, джемпер, свитшот, что угодно.  

В корзинке трендов укороченные хлопковые рубашки на завязках-лентах. Включаем женственность. Покоряем сердца. Такой фасон подружится с брюками-палаццо, клеш, юбками с разрезом. Марсианка. Не меньше.  

Алла Юрчик:  
Нотку летних красок, обыгрываем также кошачий глаз, очки, шляпы, бейсболки, яркой неоновой обувью, в моде и натуральность по тканям, это создает комфорт в жаркую, летнюю погоду.  

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?-4

Платьишек много не бывает. Вспышка сезона – резинка, она же лапша. Тонкий трикотаж подчеркнет точеную фигурку. Разрезы на груди добавят перчинку, а длинный рукав изыска и загадки. Праздник в каждой детали.  

Алла Юрчик:  
В этом платье три тренда – это цвет нежно-пастельно-лавандовый, зона бюстье подчеркнута, множество тесемочек. На спинке посмотрите, как красиво смотрится. Модная маленькая сумочка а-ля Жакмюс, стеганная. Здесь платье-комбинация, нежно-розовый оттенок, который в топе, посмотрите, здесь у нас еще стразики, перья.  

Цветочные плантации дизайнеры перенесли на летящие платья. Они как крылья бабочки дарят нереальный полет и вкус лета. Мелкая россыпь или пышные бутоны в стиле 1970-х. Выбор за вами. Открывайте плечи, подчеркивайте талию. Носите с грубой обувью и повязывайте шейные платочки. Такой богине сложно не обернуться во след.  

Алла Юрчик:  
Сексуальный яркий неон правильной формы с хорошей линией плеча, выраженные подплечники, белые велосипедки, дружат очень в этой компании, выгуливаем летом на загорелое тело, это смотрится очень эффектно.  

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?-7

Французская классика – морской стиль – инвестиция вне времени и возраста. С ней вы будете иконой стиля. Главное оказаться на нужной волне.  

Алла Юрчик:  
Если вы захотите в таком сарафане сходить летом в офис на работу, можете добавить базовую футболку под либо надеть классическую белую рубашку, добавить аксессуары, строгую обувь. Если просто прогуляться, можно каблук заменить на белые базовые кеды, будете великолепно смотреться.  

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?-10

# Мода # общество # Алла Юрчик # Анастасия Макеева # Фотофакт

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