«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?

Лето в шляпке, летящих платьях, с охапкой пионов... Как стать принцессой сезона, расскажем в модном обзоре. Солнечный гид начинаем с кроше. Плетеное кружево, вязка крючком – нотки бохо, которые украсят городскую жизнь и откроют флакон романтики.

Алла Юрчик, стилист:

Летнее льняное платье, в котором читаются и угадываются сразу несколько летних трендов этого сезона – это лен, открытая спина, разрезы, вырезы необычные. Различные варианты сумок. Базовая футболка белого цвета, льняные шорты укороченные, что может быть лучше на лето? Сюда добавляем модный вариант топ-кроше, который снимается и одевается поверх футболки. Чтобы не замерзнуть, можно накинуть вместо шарфа приятный, теплый свитер, кардиган, джемпер, свитшот, что угодно. В корзинке трендов укороченные хлопковые рубашки на завязках-лентах. Включаем женственность. Покоряем сердца. Такой фасон подружится с брюками-палаццо, клеш, юбками с разрезом. Марсианка. Не меньше. Алла Юрчик:

Нотку летних красок, обыгрываем также кошачий глаз, очки, шляпы, бейсболки, яркой неоновой обувью, в моде и натуральность по тканям, это создает комфорт в жаркую, летнюю погоду.

Платьишек много не бывает. Вспышка сезона – резинка, она же лапша. Тонкий трикотаж подчеркнет точеную фигурку. Разрезы на груди добавят перчинку, а длинный рукав изыска и загадки. Праздник в каждой детали. Алла Юрчик:

В этом платье три тренда – это цвет нежно-пастельно-лавандовый, зона бюстье подчеркнута, множество тесемочек. На спинке посмотрите, как красиво смотрится. Модная маленькая сумочка а-ля Жакмюс, стеганная. Здесь платье-комбинация, нежно-розовый оттенок, который в топе, посмотрите, здесь у нас еще стразики, перья. Цветочные плантации дизайнеры перенесли на летящие платья. Они как крылья бабочки дарят нереальный полет и вкус лета. Мелкая россыпь или пышные бутоны в стиле 1970-х. Выбор за вами. Открывайте плечи, подчеркивайте талию. Носите с грубой обувью и повязывайте шейные платочки. Такой богине сложно не обернуться во след. Алла Юрчик:

Сексуальный яркий неон правильной формы с хорошей линией плеча, выраженные подплечники, белые велосипедки, дружат очень в этой компании, выгуливаем летом на загорелое тело, это смотрится очень эффектно.