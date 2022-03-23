Планируют открыть в марте 2023 года. Как проходит реконструкция 36-й поликлиники в Минске?

Семь с половиной тысяч детей. На время работ часть отделений переехало в арендуемое здание на Герасименко, а районный кардиологический центр – в Сосны, на улицу Академика Красина. Сейчас на объекте задействовано около 70 строителей и работает техника. Реконструкция пройдет в четыре этапа. Объект ожидает кардинальная перепланировка. Появятся просторные и комфортные врачебные кабинеты, лаборатории. Второй этаж займет детское отделение.

Андрей Магеро, главный врач 36-й городской поликлиники:

Сделано утепление всего фасада. Сделан ремонт крыши, потому что во вторую очередь – делать крышу – тоже ее утепление и модернизация. Сделали уже трехэтажное отдельно стоящее здание, которое тоже утепляют. Произведена замена всех окон. У нас поликлиника интегрированная: обсуживают и детское, и взрослое население. На сегодня у нас один вход. Поэтому для того, чтобы было удобно, чтобы было разграничение потоков, будет отдельный вход для детского населения. Поликлинику будем стараться, приложим все для этого усилия, открыть 17 марта 2023 года – в день рождения Заводского района.