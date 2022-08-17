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Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку

17 августа 2022 13:06
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Новости Беларуси. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку. Ноу-хау уже внедрили в качестве эксперимента на дорогах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку-1

В областном центре новинка установлена на улице Чкалова. Этот пешеходный переход один из травмоопасных. Теперь в темное время суток он привлекает и повышает внимание всех участников дорожного движения. При приближении к переходу загорается бело-желтая подсветка, что позволяет водителю быстрее заметить человека и снизить скорость.

Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку-4

Надежда Касперович, официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Ноу-хау пока единственное в стране. Благодаря проектору в ночное время зебра освещается, как днем. А разметка не стирается при любых погодных условиях – ни в дождь, ни в снег. Это позволит водителям заметить на дороге пешехода, даже если он не обозначен световозвращающим элементом. Такой эксперимент, на наш взгляд, позволит снизить аварийность на данном участке дороги.

Проекционная разметка работает и на республиканской трассе. Планируется, что она появится еще на нескольких улицах Витебска и других райцентрах севера страны.

# Правила дорожного движения # общество # Надежда Касперович # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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