Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку

Новости Беларуси. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку. Ноу-хау уже внедрили в качестве эксперимента на дорогах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре новинка установлена на улице Чкалова. Этот пешеходный переход один из травмоопасных. Теперь в темное время суток он привлекает и повышает внимание всех участников дорожного движения. При приближении к переходу загорается бело-желтая подсветка, что позволяет водителю быстрее заметить человека и снизить скорость.

Надежда Касперович, официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Ноу-хау пока единственное в стране. Благодаря проектору в ночное время зебра освещается, как днем. А разметка не стирается при любых погодных условиях – ни в дождь, ни в снег. Это позволит водителям заметить на дороге пешехода, даже если он не обозначен световозвращающим элементом. Такой эксперимент, на наш взгляд, позволит снизить аварийность на данном участке дороги.

Проекционная разметка работает и на республиканской трассе. Планируется, что она появится еще на нескольких улицах Витебска и других райцентрах севера страны.