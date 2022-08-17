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Что о белорусском лете думают гости из России? Отдыхающие на минском пляже делятся впечатлениями

17 августа 2022 11:02
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Новости Беларуси. Лето в Беларуси в самом разгаре. Столбик термометра достигает 30-градусной отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая картина в основном в южных и юго-восточных районах страны. Многие спасаются от жары вблизи водоемов.

Что о белорусском лете думают гости из России? Отдыхающие на минском пляже делятся впечатлениями-1

Метеочувствительным людям все-таки советуют быть осторожными и долго на солнце не находиться. А еще одеваться лучше в светлое, не забывать о головных уборах и пить больше воды. Синоптики отмечают, что не обойдется и без дождей, но они будут носить кратковременный характер.

Что о белорусском лете думают гости из России? Отдыхающие на минском пляже делятся впечатлениями-4

В этом году лето очень хорошее получилось. В прошлом было прохладнее, нам просто повезло. Просто супер! До конца недели будем балдеть.

Что о белорусском лете думают гости из России? Отдыхающие на минском пляже делятся впечатлениями-7

– Как вообще водичка?
– Сегодня хорошая вообще. Жарко!

Что о белорусском лете думают гости из России? Отдыхающие на минском пляже делятся впечатлениями-10

Мы – ребята из России. Я из Санкт-Петербурга, Соня из Новосибирска. Мы первый раз в Минске и в принципе удивлены, что очень приятный город, люди приветливые. А про погоду можем сказать, что это еще не так жарко, потому что у нас погода бывает гораздо хуже в плане жары.

Тем временем жара негативно влияет на дорожную обстановку. ГАИ напоминает водителям, что в такую погоду поездки нужно планировать на раннее утро или после заката, когда температура находится на самом низком уровне. И во избежание ДТП проявлять за рулем максимум внимания.

# Погода в Беларуси # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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