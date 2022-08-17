«Можно добиться успеха в любой сфере». Как прошла встреча Алексея Протаса с юными белорусами в Витебске?

Новости Беларуси. Рассказать о достижениях Родины и воспитать чувство гордости за страну. Информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» охватывает все больше белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 17 августа, о своих профессиональных успехах в Витебске рассказывали спортсмены. Среди спикеров белорусский хоккеист Алексей Протас и выдающийся штангист, культурист и тренер Николай Гришанов, а также представитель прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Эрнест Юпатов.

Гости рассказали о своих достижениях, чего им это стоило. Но главный посыл к юным белорусам от состоявшихся людей заключался в том, что нет ничего невозможного.

Артем Жаворонков, ученик средней школы № 6 Витебска:

Мне очень понравилось. Я вдохновился этим. Я увидел, как люди к чему-то стремятся, я тоже хочу стремиться. Сегодня появилось желание пойти на хоккей. Потому что я понял, что это очень интересно и круто.

Никита Крученков, ученик средней школы № 6 Витебска:

Мечтаю стать футболистом, хорошим вратарем и играть за свой клуб. Мотивация есть. Буду продвигаться.

Алексей Протас, белорусский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»:

Очень популяризировано через соцсети. Встречи вживую – это немножко другое. Ребята, может, сомневаются в выборе профессии, роде деятельности, чем хотят заниматься. Думаю, для них тоже это будет полезно, потому что пришли люди из разных областей достаточно, разные виды спорта, разные области, и все привели примеры, что при желании можно добиться в любой сфере деятельности успеха, если ты просто будешь верить в себя, работать.

Школьники еще долго после встречи не хотели отпускать своих гостей. Просили сделать селфи. К слову, встреча с такими спикерами – просьба самих детей.