Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Решение завести собаку должно быть обдуманным, ведь вам придется не только играть с новым другом, но и учитывать его комфорт и потребности. О том, как важно заботиться о своих четвероногих друзьях, Сергей Галда знает не понаслышке, потому как дома его всегда с нетерпением ждут сибирские хаски.

Сергей Галда, хозяин сибирских хаски:

Это очень здоровские питомцы, которые доставляют прекраснейшие эмоции для владельцев собак. Трудности возникают в момент роста и становления самого питомца: до полутора, до двух лет. При этом необходимо стараться, чтобы какой-то член семьи находился рядом с этими питомцами. Необходимо ухаживать за ними, уделять внимание, воспитывать. Будущие хозяева ответственно подошли к этому вопросу: изучили все нюансы дрессировки, содержания и ухода за собаками. Сергей Галда:

При воспитании питомцев мы столкнулись скорее с трудностями их собственного характера, потому что это собаки очень свободолюбивые, поэтому необходимо держать все время на поводке либо выезжать на закрытую территорию, где они уже вдоволь могут набегаться, что мы и делаем.

Хаски очень активные собаки, им нужна большая физическая нагрузка. Если они не выплеснут свою энергию, то запросто разрушат семейное гнездышко задолго до вашего возвращения. Некоторым четвероногим из-за физиологических особенностей не подходит жизнь взаперти.

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:

Каких собак лучше всего не заводить в квартирах? Первое – это больших собак, как среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка. Нужно выбирать собачку такую, чтобы она была спокойная по темпераменту, если брать научно, то это сангвиники. Нельзя заводить холериков ни в коем случае. Это разновидности бельгийских овчарок. Собаки сильно деятельные будут приводить квартиру в негодность, с ними надо много бегать, заниматься, и у людей не всегда это получается.

Доберманы – непревзойденные охранники, для них идеальным вариантом будет большая территория с вольером. Алабай – огромный, сильный и мощный пес, такая порода собак точно не сможет спокойно жить в квартире. Евгений Кобец:

Самоеды – хорошие собачки, но тоже надо заниматься. Пойдут как домашние собаки. Но если не заниматься, были у нас самоеды, которые кусали семью, это издержки воспитания. Собачку надо воспитывать, строить взаимоотношения правильно. Поведение четвероногих друзей формируется сразу, как только щенок попадает в руки хозяев. Питомцы, как и люди, каждый со своими индивидуальными особенности и чертами характера.