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Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?

17 августа 2022 12:53
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Решение завести собаку должно быть обдуманным, ведь вам придется не только играть с новым другом, но и учитывать его комфорт и потребности. 

О том, как важно заботиться о своих четвероногих друзьях, Сергей Галда знает не понаслышке, потому как дома его всегда с нетерпением ждут сибирские хаски. 

Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?-1

Сергей Галда, хозяин сибирских хаски:
Это очень здоровские питомцы, которые доставляют прекраснейшие эмоции для владельцев собак. Трудности возникают в момент роста и становления самого питомца: до полутора, до двух лет. При этом необходимо стараться, чтобы какой-то член семьи находился рядом с этими питомцами. Необходимо ухаживать за ними, уделять внимание, воспитывать. 

Будущие хозяева ответственно подошли к этому вопросу: изучили все нюансы дрессировки, содержания и ухода за собаками.

Сергей Галда:
При воспитании питомцев мы столкнулись скорее с трудностями их собственного характера, потому что это собаки очень свободолюбивые, поэтому необходимо держать все время на поводке либо выезжать на закрытую территорию, где они уже вдоволь могут набегаться, что мы и делаем. 

Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?-4

Хаски очень активные собаки, им нужна большая физическая нагрузка. Если они не выплеснут свою энергию, то запросто разрушат семейное гнездышко задолго до вашего возвращения. Некоторым четвероногим из-за физиологических особенностей не подходит жизнь взаперти. 

Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?-7

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:
Каких собак лучше всего не заводить в квартирах? Первое – это больших собак, как среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка. Нужно выбирать собачку такую, чтобы она была спокойная по темпераменту, если брать научно, то это сангвиники. Нельзя заводить холериков ни в коем случае. Это разновидности бельгийских овчарок. Собаки сильно деятельные будут приводить квартиру в негодность, с ними надо много бегать, заниматься, и у людей не всегда это получается. 

Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?-10

Доберманы – непревзойденные охранники, для них идеальным вариантом будет большая территория с вольером. Алабай – огромный, сильный и мощный пес, такая порода собак точно не сможет спокойно жить в квартире. 

Евгений Кобец:
Самоеды – хорошие собачки, но тоже надо заниматься. Пойдут как домашние собаки. Но если не заниматься, были у нас самоеды, которые кусали семью, это издержки воспитания. Собачку надо воспитывать, строить взаимоотношения правильно. 

Поведение четвероногих друзей формируется сразу, как только щенок попадает в руки хозяев. Питомцы, как и люди, каждый со своими индивидуальными особенности и чертами характера.

Быстро приведут жильё в негодность. Каких собак не стоит заводить в квартире?-13

Евгений Кобец:
Здесь определенные принципы. Первое – построение взаимоотношений. В основном мы любим собак и начинаем баловать, а собака воспринимает это за слабость, за вседозволенность. Если собака делает что-то не то, надо хотя бы поругать. Или если она что-то делает правильно, то здесь можно ничего не делать или похвалить. Собаке хорошо там, где есть человек. Не уживаются собаки только при неправильной воспитательной дрессировке. 

Найдете вы общий язык со своим питомцем или нет, зависит только от вас. Ведь мы всегда в ответе за тех, кого приручили.

# Домашние животные # общество # Евгений Кобец # Валерия Яскевич # Сергей Галда # Фотофакт

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