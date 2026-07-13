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Что изменилось в уплате налога на профдоход? Ответила эксперт

13 июля 2026 19:02
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Как устроена налоговая система? Что изменилось в 2026 году? Как сделать вопрос уплаты налогов проще и понятнее? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
С 1 июля вступили в силу изменения в налоговой отрасли. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. 

Что изменилось в уплате налога на профдоход? Ответила эксперт-2

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску:
Я полагаю, что самое нашумевшее изменение, которое сейчас обсуждается максимальным количеством аудиторий, это введение минимального платежа по налогу на профессиональный доход – 45 рублей и 18 рублей для пенсионеров. Надо вспомнить, что налог на профессиональный доход это особый режим налогообложения, это специальный режим. Поэтому в одной плоскости рассматривать именно с теми налогами, которые влияют, размер налогов влияет на полученные доходы, тоже, наверное, не стоит совсем напрямую сравнивать.

В первую очередь, конечно, это право выбора, налог на профессиональный доход, становиться плательщиком либо нет. Полностью гражданин самостоятельно принимает решение. И действительно, это самый цифровой, простой вид налогообложения. Достаточно скачать приложение, ты автоматически уже становишься плательщиком. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы это не перешло в какой-то разряд фазы постоянного ожидания, а чтобы все-таки гражданин, если он принял решение осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации через налог на профессиональный доход, то все-таки он должен понимать, что это должны быть активные действия, активное предпринимательство с его точки зрения, с его стороны. Не оставлять это «а вдруг может быть, когда-нибудь». Все-таки это должно быть каким-то справедливым соотношением между всеми плательщиками. Уж если ты становишься плательщиком, у тебя должен быть объект. Поэтому была выбрана теория минимального платежа, который именно для таких плательщиков введен с 1 июля. 

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# Налоги

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