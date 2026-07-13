Будут ли нововведения по налогам на собак? Ответили в МНС

Как устроена налоговая система? Что изменилось в 2026 году? Как сделать вопрос уплаты налогов проще и понятнее? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие нововведения ждать нам с июля 2026 года по налогу на собак?