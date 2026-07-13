Будут ли нововведения по налогам на собак? Ответили в МНС

Как устроена налоговая система? Что изменилось в 2026 году? Как сделать вопрос уплаты налогов проще и понятнее? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие нововведения ждать нам с июля 2026 года по налогу на собак?
Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску:
В налоговом законодательстве налог на собак существует очень-очень давно. Взимается он вместе с оплатой за ЖКУ. Увидеть размер его можно в так называемой жировке, в извещении за оплату. Владелец должен выполнить свои обязанности, он должен зарегистрировать свое животное, причем не только собаку, кота, там есть определенные условия регистрации в администрации района, получить документы. Органы ЖКХ самостоятельно, получив информацию из администрации, включат в жировку, плательщик выполнит свои обязанности. Поэтому немножко, наверное, надо снять это напряжение среди владельцев.
Что изменилось в уплате налога на профдоход? Ответила эксперт.