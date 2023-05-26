«Они должны быть в доступе для людей 18 плюс». Что раздражает минчан в самокатчиках?

Официальные поправки в ПДД приняты не только для того, чтобы обезопасить пешеходов, но и тех, кто управляет такими скоростными девайсами. Ведь чаще всего они выезжают на дороги общего пользования без защитной экипировки, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Да, я катаюсь на электросамокатах. Мне нравится, если только это не быстро и там, где ходит как можно меньше людей. Потому что у меня все равно страх, что я могу кого-то сбить. Поездка на электросамокате стала последней. Страшные случаи пострадавших минчанин – подробности.

Когда сама катаюсь на самокатах, мне все нравится. Сел, поехал – прикольно. Прокатишься на прогулке. Но как водитель… У меня была ситуация, когда я ехала, вижу, что пешеходный переход свободный. Подъезжаю на машине – вылетает на электросамокате парень. Не дай бог… Очень сильно раздражает, когда не спускаются с самоката и не переходят пешком пешеходный переход. Я понимаю и их, что им лень слезть, но для водителя это очень жестко. Нужно думать о своей безопасности в первую очередь.

Они не соблюдают правила движения там, где нет дорожек. Едут на большой скорости, и не слышно, нет звуковых сигналов.