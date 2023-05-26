Максимальная скорость – 25 км/ч. В ГАИ напоминают правила пользования средствами персональной мобильности

Наши города в буквальном смысле заполонил электротранспорт – самокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие новомодные устройства, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно много их становится с наступлением лета, когда резко увеличивается количество желающих погонять с ветерком.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Основными причинами происшествий являются ДТП по вине водителей, потом уже по вине пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности. В части нарушения водителей основной категорией остается нарушение правил проезда пешеходных переходов. Нельзя забывать о том, что пользователь средств персональной мобильности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу должен двигаться со скоростью идущего пешехода.

И не только скорость. Теперь пользователи электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес обязаны соблюдать целый ряд правил дорожного движения. С октября 2022 года такие средства индивидуальной мобильности официально уступают в правах тем, кто передвигается на своих двоих. Ездить по тротуарам можно, только если нет велодорожек и со скоростью не больше 25 километров в час. По центру города – максимум 15. Запрет на езду – детям до 14 лет и любителям выпить.