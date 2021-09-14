«Переболевшие тоже нуждаются в вакцинации». Профессор БГМУ о мерах безопасности при коронавирусе

И для этого созданы все условия: от доплат медикам до необходимого количества в запасе лекарств и средств индивидуальной защиты. От наличия мест в больнице до снабжения пациентов кислородом – об этом шла речь 14 сентября в Совете Республики. Здесь прошло заседание с участием медиков, представителей Министерства здравоохранения и медицинских институтов страны.

Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных заболеваний БГМУ:

2021 год отличается от 2020-го тем, что медицинская составляющая здорово усилилась. Не то чтобы мы абсолютно во всеоружии, но многие аспекты мы научились понимать, и, конечно, уровень оказания медицинской помощи значительно увеличился. Мы накануне очередного, в том числе сезонного подъема, поэтому расслабляться не следует. Здесь хотелось бы сказать не столько о медицинской составляющей, сколько о составляющей, которая касается всего населения. Это вопрос вакцинации в первую очередь, вопрос, связанный с масками и дистанцированием. Почему об этом говорю? Потому что в последнее время мы видим, что те люди, которые не вакцинированы и не переболели, а справедливости ради нужно сказать, что переболевшие тоже нуждаются в вакцинации, буквально выхватываются из общей популяции, и люди заболевают. Вопрос не в том, кто как относится к своему здоровью. Вопрос должен быть коллективный, мы все должны подумать друг о друге.