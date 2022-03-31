Кухарев: наше сельское хозяйство в полном объёме обеспечивает продовольствием торговые сети Минска

Новости Беларуси. Магазины Минска в полной мере обеспечены продовольственными товарами. Социально значимые темы обсудили во время молодежного стрима с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он прошел в студенческой деревне.

Мэр города пообщался с юношами и девушками из столичных вузов и ответил на их вопросы. Некоторые из участников присоединились к встрече в формате онлайн. Интерес вызвали темы транспортной инфраструктуры, озеленения города, образования, не обошли стороной и обеспечение продовольственной безопасности.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Наше сельское хозяйство обеспечивает в полном объеме всеми необходимыми продовольственными запасами торговые сети Минска, промышленные предприятия также работают и обеспечивают промышленными товарами. Каких-то предпосылок для проблемных вопросов нет, и мы обеспечиваем контроль за состоянием ассортимента постоянный, за ценами. На сегодняшний момент работа проводится ежедневно.