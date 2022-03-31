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Кухарев: наше сельское хозяйство в полном объёме обеспечивает продовольствием торговые сети Минска

31 марта 2022 15:57
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Новости Беларуси. Магазины Минска в полной мере обеспечены продовольственными товарами. Социально значимые темы обсудили во время молодежного стрима с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он прошел в студенческой деревне.

Кухарев: наше сельское хозяйство в полном объёме обеспечивает продовольствием торговые сети Минска-1

Мэр города пообщался с юношами и девушками из столичных вузов и ответил на их вопросы. Некоторые из участников присоединились к встрече в формате онлайн. Интерес вызвали темы транспортной инфраструктуры, озеленения города, образования, не обошли стороной и обеспечение продовольственной безопасности.

Кухарев: наше сельское хозяйство в полном объёме обеспечивает продовольствием торговые сети Минска-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Наше сельское хозяйство обеспечивает в полном объеме всеми необходимыми продовольственными запасами торговые сети Минска, промышленные предприятия также работают и обеспечивают промышленными товарами. Каких-то предпосылок для проблемных вопросов нет, и мы обеспечиваем контроль за состоянием ассортимента постоянный, за ценами. На сегодняшний момент работа проводится ежедневно.

Кухарев: наше сельское хозяйство в полном объёме обеспечивает продовольствием торговые сети Минска-7

Обсуждались вопросы и сотрудничества белорусских и российских вузов. Так, в 2022 году запланировано проведение совместного молодежного форума, на котором студенты поделятся опытом реализации собственных проектов и пообщаются с экспертами в различных областях.

# Продукты питания # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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