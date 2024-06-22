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Перцов о концерте «Каждый третий»: даже взрослые мужчины не сдерживали слез

22 июня 2024 17:57
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В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны мы оплакиваем каждого третьего белоруса. Масштабный концерт-реквием под таким названием прошел сегодня, 22 июня, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дань памяти и глубокого уважения всем жертвам и героям войны.

Перцов о концерте «Каждый третий»: даже взрослые мужчины не сдерживали слез-1

История Великой Отечественной войны не закончена даже спустя восемь десятков лет. С каждым днем вскрываются все новые факты зверств нацистских преступников. Этому способствует расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, открытое в апреле 2021 года Генеральной прокуратурой. За несколько лет опрошены тысячи свидетелей, найдены новые места массовых расправ, обнародованы имена карателей.

Перцов о концерте «Каждый третий»: даже взрослые мужчины не сдерживали слез-4

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вы видели реакцию людей в зале, вы видели, что даже взрослые мужчины, офицеры и генералы не сдерживали слез. Это, наверное, и есть дань уважения, дань памяти творческих работников нашей страны тем павшим в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, это концерт-реквием, концерт-ода, дань памяти всем тем, кто мог бы жить, но не родился. Потому что, как было сказано, погиб каждый третий. И вы знаете, что Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела. И в рамках расследования находят все новые и новые захоронения. Наверное, даже это страшная цифра – каждый третий – может быть пересмотрена в ближайшее время, к сожалению, в худшую сторону.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Перцов

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