Перцов о концерте «Каждый третий»: даже взрослые мужчины не сдерживали слез

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вы видели реакцию людей в зале, вы видели, что даже взрослые мужчины, офицеры и генералы не сдерживали слез. Это, наверное, и есть дань уважения, дань памяти творческих работников нашей страны тем павшим в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, это концерт-реквием, концерт-ода, дань памяти всем тем, кто мог бы жить, но не родился. Потому что, как было сказано, погиб каждый третий. И вы знаете, что Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела. И в рамках расследования находят все новые и новые захоронения. Наверное, даже это страшная цифра – каждый третий – может быть пересмотрена в ближайшее время, к сожалению, в худшую сторону.