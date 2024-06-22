Пустовой: в ответ на их геноцид наши крепости становились героями, площади – площадями Победы!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Печаль ваша в радость будет. Кажется, мировая история пишется где-то там, далеко, а судьба мира решается кем-то недосягаемым. Нью-Йорк, Брюссель, Лондон, Пекин. Давайте, как говорит наш Президент, «приземлимся». Судьба мира с его огромными капиталами и глобальными тенденциями решалась у стен старой крепости на берегах белорусской речки Западный Буг, в окрестностях деревни Буйничи под Могилевом, в топях у полесской деревни Паричи.
О главном. Событиях и датах недели. И нашем Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Камни говорят, небеса плачут, люди вспоминают самую короткую ночь года, которая спрятала облаками порохового дыма от наших предков солнце жизни на долгих три года. Малютки, погребенные в детских кроватках бомбардировщиками Люфтваффе, распятые эсэсовцами жизнерадостные выпускницы советских школ, гарь деревень, Ола, вобравшая в себя трагедию и ужас двенадцати Хатыней, руины библиотек из заводов. Местечек и столиц. Воронки на месте жилых кварталов.
В следующий раз когда, кто-то будет пускать нюни по европейской архитектуре, посмотрите на кадры одухотворенных европейских пилигримов с рунами на петлицах. Вся Западная Европа, такая дышащая духом Вольтера и улыбающаяся лицом Макрона, работала на уничтожение наших людей и наших памятников культуры и нашей истории. А теперь это продолжается, только уже не юнкерсами и бомбами, а фондами и технологиями. Они вгоняли нас в землянки, а мы отстраивали проспекты и заводы. Все это наша история. И ответ, почему мы такие трудолюбивые, а богатые – они. Ответ в сегодняшнем дне.
Евгений Пустовой:
22 июня вобрало в себя всю боль, все страдания, весь страх и ужас нашей земли. Генеральная прокуратура назвала это геноцидом. Да, миллионы уничтоженных. Да, каждый третий белорус. Но это еще и воплощение извечной борьбы. Рыцари ливонских магистров, рыцари железного креста нацистов, идеологи уний и бенефициары цветных переворотов, рада БНР и ўрад у выгнанні, Береза-Картузская, и Тростенец, ядерные бомбардировки мирных городов и извращение чистых юных душ. В этой дате весь глубинный трагизм извечного похода Drang nach Osten.
Уже подсчитано, если бы не было войны, нас было бы минимум 17 миллионов. А если бы сюда не сунулись Карлы и Наполеоны? Даже с точки зрения математики, наша экономика была бы в два раза больше, самодостаточнее. Не надо бы ломать голову как, куда и что продать. Мы были бы еще успешнее. Какая Швейцария? Беларусь! Но пришли они – носители гена властителей мира. Зная это, восхищаться, лебезить перед Европой как минимум противно.
Подробнее в видео.