Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Печаль ваша в радость будет. Кажется, мировая история пишется где-то там, далеко, а судьба мира решается кем-то недосягаемым. Нью-Йорк, Брюссель, Лондон, Пекин. Давайте, как говорит наш Президент, «приземлимся». Судьба мира с его огромными капиталами и глобальными тенденциями решалась у стен старой крепости на берегах белорусской речки Западный Буг, в окрестностях деревни Буйничи под Могилевом, в топях у полесской деревни Паричи. О главном. Событиях и датах недели. И нашем Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Камни говорят, небеса плачут, люди вспоминают самую короткую ночь года, которая спрятала облаками порохового дыма от наших предков солнце жизни на долгих три года. Малютки, погребенные в детских кроватках бомбардировщиками Люфтваффе, распятые эсэсовцами жизнерадостные выпускницы советских школ, гарь деревень, Ола, вобравшая в себя трагедию и ужас двенадцати Хатыней, руины библиотек из заводов. Местечек и столиц. Воронки на месте жилых кварталов. В следующий раз когда, кто-то будет пускать нюни по европейской архитектуре, посмотрите на кадры одухотворенных европейских пилигримов с рунами на петлицах. Вся Западная Европа, такая дышащая духом Вольтера и улыбающаяся лицом Макрона, работала на уничтожение наших людей и наших памятников культуры и нашей истории. А теперь это продолжается, только уже не юнкерсами и бомбами, а фондами и технологиями. Они вгоняли нас в землянки, а мы отстраивали проспекты и заводы. Все это наша история. И ответ, почему мы такие трудолюбивые, а богатые – они. Ответ в сегодняшнем дне.