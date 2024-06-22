В Брестской крепости презентовали новую книгу серии «Библиотека Союзного государства»

Огненная колесница Великой Отечественной войны общей болью прокатилась по народам Беларуси и России. В тяжелых боях, в глубоких окопах, плечом к плечу сражались и погибали наши воины в тяжелых боях с оккупантами. Память о подвиге героев навсегда вписана в историю наших государств. В знаковый день в Цитадели мужества, Брестской крепости, презентовали очередную книгу из серии «Библиотека Союзного государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое издание – третье в копилке совместных исторических работ. Созданная на белорусской земле книга подробно рассказывает о подвигах партизан в борьбе с фашистами. Противостояние им оказывали почти 400 тысяч человек. Тяжесть и боль непримиримой борьбы во время операции «Багратион» нашли свое место на страницах совместного печатного издания.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Книга по-своему уникальная. Созданная во взаимодействии с архивным сообществом Беларуси и России, с Министерством юстиции, с Министерствами обороны, со всеми теми людьми, кто хранил в том числе в своих домашних архивах те уникальные документы, которые представлены в этой большой книге. Понятно, что первые экземпляры книги направлены в адрес Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко.