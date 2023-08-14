«Пераможник» стал лидером в гонке за урожай среди семи хозяйств Брагинского района. Аграрии делятся опытом

Новости Беларуси. О достижениях белорусских аграриев в уборочной кампании. Сегодня, 14 августа, появилась еще одна область, которая следом за Брестской собрала более миллиона тонн хлеба – это Минская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране жатва приближается к финалу. В амбарах уже около 5 миллионов 400 тысяч тонн зерна и рапса нового урожая. Осталось убрать примерно третью часть площадей озимых и яровых зерновых культур. При благоприятной погоде жатву колосовых аграрии могут завершить за неделю-полторы. Затем комбайны направятся на поля, засеянные гречихой и просом. О хлебном каравае Брагинского района – репортаж Анны Корольчук.

Сергей Сидорок – механизатор с солидным опытом, 33 года трудится в полях. На прошлой неделе он сменил свой комбайн на трактор: уборка зерновых в хозяйстве завершилась, и Сергей перешел к севу рапса. Этой страдой мужчина вполне доволен – вместе с помощником собрали больше тысячи тонн зерна.

Сергей Сидорок, механизатор сельхозпредприятия «Пераможник»:

В основном погода нормальная была, убирали почти каждый день у нас. Урожай меньше, чем в том году был. Везде такой же урожай. Где-то повымокало, где-то заливало. Уборочная нормальная – у нас поля чистые.

«Пераможник» стал лидером в гонке за урожай среди семи хозяйств Брагинского района. Часть экипажей комбайнеров отправилась помогать соседям – на полях остаются последние сотни гектаров колосовых.

Анна Корольчук, корреспондент:

Вместе с Брагинским к финишной прямой также подходят Хойникский и Добрушский районы. И путь этот был вовсе не простым – несмотря на капризы погоды, аграриям все же удалось сохранить урожай. В условиях экстремального климата хлеборобы юга трудились на пределе возможностей. Холодная весна с паводком, затем засушливые май и начало лета – все это сильно ударило по хозяйствам, но наши не сдаются. Выдерживали технологию и работали внеурочно, ловили каждый погожий час, чтоб уложиться в срок. Хлеборобы не жалуются, ведь вся команда горит душой за свое дело и чувствует ответственность за будущий республиканский каравай.

Анатолий Панченко, директор сельхозпредприятия «Пераможник»:

Пять комбайнов как выехали, так и не остановились. Ни поломок, ничего такого не было. Если утром шел дождь, хлопцы ставили комбайны, садились на энергонасыщенные тракторы и готовили почву.

Практика последних лет показала – озимые культуры более стойко переносят природные катаклизмы. Чтобы подстроиться под новый климат, в регионе экспериментируют с культурами. Так, за последние три года площадь озимого ячменя в Брагинском районе увеличили в пять раз. Особые надежды в 2023 году аграрии возлагают и на кукурузу.