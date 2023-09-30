Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?

Новости Беларуси. Национальный художественный музей подготовил подарок всем людям почтенного возраста – возможность посетить галерею бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный художественный музей подготовил подарок всем людям почтенного возраста – возможность посетить галерею бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество выставок впечатляет. К просмотру доступны все действующие экспозиции: проект по истории традиционного белорусского костюма, картины художников Вячеслава Шамшура и Владимира Стельмашонка, а также проект «Жизнь в миниатюре», где представлены минские и питерские фарфоровые статуэтки.
Анна Велесько:
На основной выставке мы бываем часто, а вот на выставке костюмов – впервые. Ну очень рады!
Зинаида Брич:
Мы стараемся не пропускать выставки, которые проходят у нас. Это все интересно!
Нина Лапикова:
Будни наши пенсионерские затягивают, а тут такая возможность, еще и бесплатно, посетить. Очень благодарны музею, его работникам за такую предоставленную возможность нам.
Гостей в музее ждут до 19 часов. На входе достаточно предъявить пенсионное удостоверение.