Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?

Новости Беларуси. Национальный художественный музей подготовил подарок всем людям почтенного возраста – возможность посетить галерею бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество выставок впечатляет. К просмотру доступны все действующие экспозиции: проект по истории традиционного белорусского костюма, картины художников Вячеслава Шамшура и Владимира Стельмашонка, а также проект «Жизнь в миниатюре», где представлены минские и питерские фарфоровые статуэтки.

А нна Велесько: На основной выставке мы бываем часто, а вот на выставке костюмов – впервые. Ну очень рады!

Зинаида Брич: Мы стараемся не пропускать выставки, которые проходят у нас. Это все интересно!

Нина Лапикова:

Будни наши пенсионерские затягивают, а тут такая возможность, еще и бесплатно, посетить. Очень благодарны музею, его работникам за такую предоставленную возможность нам.

Гостей в музее ждут до 19 часов. На входе достаточно предъявить пенсионное удостоверение.