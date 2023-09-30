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Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?

30 сентября 2023 14:06
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Новости Беларуси. Национальный художественный музей подготовил подарок всем людям почтенного возраста – возможность посетить галерею бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?-1

Количество выставок впечатляет. К просмотру доступны все действующие экспозиции: проект по истории традиционного белорусского костюма, картины художников Вячеслава Шамшура и Владимира Стельмашонка, а также проект «Жизнь в миниатюре», где представлены минские и питерские фарфоровые статуэтки.

Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?-4

Анна Велесько:
На основной выставке мы бываем часто, а вот на выставке костюмов – впервые. Ну очень рады!

Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?-7

Зинаида Брич:
Мы стараемся не пропускать выставки, которые проходят у нас. Это все интересно!

Пенсионеры могут посетить Национальный художественный музей бесплатно. Какие экспозиции работают?-10

Нина Лапикова:
Будни наши пенсионерские затягивают, а тут такая возможность, еще и бесплатно, посетить. Очень благодарны музею, его работникам за такую предоставленную возможность нам.

Гостей в музее ждут до 19 часов. На входе достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

# Пенсионеры # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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