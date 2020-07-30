Пенсии в августе выплатят досрочно

Новости Беларуси. Пенсии в августе можно получить досрочно. В Минтруда говорят, что это сделано для создания пенсионерам удобных условий получения, минимизации поездок и сокращения социальных контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно законодательству, пенсии выплачивают с 5 по 25 число согласно графикам через банки, почтовые отделения и предприятия по доставке. В августе пенсии, которые согласно графику должны быть выплачены 10 августа и позже, будут доступны к получению через почту и доставочные предприятия с 3-го числа, а через банки – с 5-го. При этом человек сам может решить, воспользоваться правом досрочного получения или сделать это в привычный срок.