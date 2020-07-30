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Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем

30 июля 2020 15:07
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Новости Беларуси. Уникальная экотропа появилась в Несвижском районе. Новый объект находится в деревне Завитая недалеко от райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Протяженность нового маршрута – почти 3 километра.

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-1

Экотропа откроется только в середине августа, но уже вызвала большой ажиотаж. Все потому, что это настоящий парк внутри леса с десятком тематических площадок. Например, можно в игровой форме познакомиться с представителями белорусской флоры и фауны. Таких площадок здесь сразу несколько.

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-4

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-6

Особый интерес к так называемой «босоногой тропе» – ее выложили из мха, шишек, камней, песка, а идти по ней нужно без обуви. Тематических площадок так много, что за один поход обойти все невозможно.

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-9

Интересно, я такого не встречал. Очень классно и познавательно тут. Много всяких интересных фотографий, насекомых, загадок, животных, следы их и прочее.

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-12

Светлана Шатрун, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского района:
У нас размещены «долина камней», «долина корней», «поляна МЧС», «плетеный город», «соломенный город», то есть это более развлекательные поляны, где можно будет просто отдохнуть, пофотографироваться на память. В выходные дни у нас очень много посетителей, кроме того, у нас есть свой аккаунт в Instagram – ecoway_nesvizh. И нам очень приятно, когда нам пишут: «Удивили, так удивили», «Там столько всего интересного».

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-15

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем-17

Особенно привлекательной для детей будет «поляна сказок». Здесь можно встретить героев самых известных произведений, персонажей белорусского фольклора и славянской мифологии. На поляне будут работать аниматоры, которые помогут еще сильнее погрузиться в сказочный мир.

# Парки # общество # Светлана Шатрун # Фотофакт

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