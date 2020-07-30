С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

Новости Беларуси. Новое пожарное депо открыли в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать не только город, но и 20 сельских населенных пунктов района, важные промышленные и социальные объекты.

Год назад проект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома. А уже сегодня, 30 июля, здесь встречали гостей.





Константин Лашкевич, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Логойского РОЧС:

С помощью нашего новейшего оборудования мы можем максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, соответственно, спасать жизни людей.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Оснащение такой современной техникой увеличивает качество и эффективность реагирования, качество ликвидации чрезвычайной ситуации. Отмечаю, что вся эта техника отечественного производства, по своим характеристикам она не уступает сегодня лучшим мировым образцам. Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»