С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо
Новости Беларуси. Новое пожарное депо открыли в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать не только город, но и 20 сельских населенных пунктов района, важные промышленные и социальные объекты.
Год назад проект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома. А уже сегодня, 30 июля, здесь встречали гостей.
Константин Лашкевич, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Логойского РОЧС:
С помощью нашего новейшего оборудования мы можем максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, соответственно, спасать жизни людей.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Оснащение такой современной техникой увеличивает качество и эффективность реагирования, качество ликвидации чрезвычайной ситуации.
Отмечаю, что вся эта техника отечественного производства, по своим характеристикам она не уступает сегодня лучшим мировым образцам.
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