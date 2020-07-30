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С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо

30 июля 2020 14:58
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Новости Беларуси. Новое пожарное депо открыли в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать не только город, но и 20 сельских населенных пунктов района, важные промышленные и социальные объекты.      

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-1

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-3

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-5

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-7

Год назад проект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома. А уже сегодня, 30 июля, здесь встречали гостей.

Константин Лашкевич, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Логойского РОЧС:
С помощью нашего новейшего оборудования мы можем максимально быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, соответственно, спасать жизни людей.

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-10

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-12

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Оснащение такой современной техникой увеличивает качество и эффективность реагирования, качество ликвидации чрезвычайной ситуации.

Отмечаю, что вся эта техника отечественного производства, по своим характеристикам она не уступает сегодня лучшим мировым образцам.

Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-15

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-17

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-19

С новейшим оборудованием и техникой. В Логойске открыли новое пожарное депо-21

Новоселье сегодня празднуют и в городском поселке Плещеницы. После капитального ремонта здесь открыли здание центра культуры.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Константин Лашкевич # Фотофакт

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