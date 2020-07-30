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Новости экономики за 30.07.2020

30 июля 2020 15:38
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Новости Беларуси. Когда в августе можно получить пенсию, сколько белорусских тракторов будут трудиться на полях Зимбабве и с каким дефицитом исполнен бюджет в первом полугодии? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета Беларуси в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей

МТЗ ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В ЗИМБАБВЕ

Минский тракторный завод после 12-летнего перерыва возобновил поставки в Зимбабве. Это стало возможным благодаря участию в одной из европейских программ оказания экономической помощи африканским государствам. Уже отгружено несколько партий тракторов общей численностью 130 единиц. Полное выполнение обязательств по контракту предусматривает отправку до конца августа еще 300 машин. Кроме того, договором предусмотрено командирование сотрудников МТЗ для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов.

Новости экономики за 30.07.2020-1

Белорусская техника появилась в Зимбабве еще в 80-е годы XX века. Однако до настоящего времени поставки осуществлялись эпизодически и в небольших количествах.

Пенсии в августе выплатят досрочно

ВВП ГЕРМАНИИ ПОКАЗАЛ РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ

Германия в четверг стала главной причиной обрушения европейских фондовых рынков. Опубликованная статистика показала, что валовой внутренний продукт во втором квартале сократился на 10 %.

Новости экономики за 30.07.2020-4

Это самый резкий спад за всю историю, начиная с 1970 года, когда в стране стали вестись квартальные отчеты ВВП. В качестве причины такого снижения называются падение инвестиций и экспорта из-за пандемии. Теперь аналитики ожидают, что национальный объем производства сократится на 9 % в сравнении с предыдущим кварталом и на 11 % в годовом исчислении.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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