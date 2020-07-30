Новости экономики за 30.07.2020

Новости Беларуси. Когда в августе можно получить пенсию, сколько белорусских тракторов будут трудиться на полях Зимбабве и с каким дефицитом исполнен бюджет в первом полугодии? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета Беларуси в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей

МТЗ ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В ЗИМБАБВЕ

Минский тракторный завод после 12-летнего перерыва возобновил поставки в Зимбабве. Это стало возможным благодаря участию в одной из европейских программ оказания экономической помощи африканским государствам. Уже отгружено несколько партий тракторов общей численностью 130 единиц. Полное выполнение обязательств по контракту предусматривает отправку до конца августа еще 300 машин. Кроме того, договором предусмотрено командирование сотрудников МТЗ для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов.