Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе. Все подробности у Анастасии Кончиц.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Мы уже успели послушать большую часть концерта. Исполнители действительно выкладываются на все 100 %. Первая часть концертной программы уже подходит к концу. Она была преимущественно фольклорной. Очень много было именитых исполнителей.

Анастасия Кончиц:

Например, гости праздника смогли услышать хиты в исполнении экс-песняра Валерия Скорожонка. Напоминаю, что с 17:00 до 20:00 сцена в Верхнем городе ненадолго смолкнет. Впрочем, минчанам и гостям столицы все равно будет чем заняться. Работает очень много торговых точек. Можно найти и сувениры от ремесленников, и различные национальные блюда. Мы узнали, чем удивляют в ларьках и лавках. Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе 3 июля?

Анастасия Кончиц:

На праздник многие приходят с детьми. Для них тут тоже подготовили много развлечений и угощений. Причем не обязательно оставаться на площадке именно в Верхнем городе – можно спуститься к Дворцу спорта и попасть, например, в выездной парк аттракционов или прокатиться на пони. К вечеру организаторы обещали сделать акцент на современность. Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Пела, плясала, здесь стояла с большим удовольствием. Кафедральный собор посетили. Всегда восторгаемся Беларусью. Законопослушанием, порядком, чистотой. Мы в восторге.