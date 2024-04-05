Педиатр: детские коконы, качели и шезлонги можно использовать только до 3 месяцев

Что касается устройств, которые придуманы для облегчения родительской миссии, использовать их нужно. Шезлонги, качели, кресла-качалки для младенцев помогают в первую очередь маме, рассказали в программе «В поисках истины».
Что касается устройств, которые придуманы для облегчения родительской миссии, использовать их нужно. Шезлонги, качели, кресла-качалки для младенцев помогают в первую очередь маме, рассказали в программе «В поисках истины».
Ведь ей приходится тысячи раз поднимать ребенка, который растет и тяжелеет, а спина на это не рассчитана! Так что или зовем на помощь папу, или используем современные гаджеты. Но и здесь есть условия.
Ольга Кардаш, врач-педиатр:
Мы можем их использовать до 3-месячного возраста, но не больше, потому что потом возникают нюансы по развитию опорно-двигательной системы. И если вы настолько привыкли, что ваши руки свободны, используя эти гаджеты, потом, к сожалению, они могут нанести малышу вред. Поэтому кокон, качели, шезлонги – исключительно до трех месяцев. А дальше, девочки, достаем и развлекаемся с малышом сами.
Педиатры настаивают: не пытайтесь ускорить этапы развития позвоночника. Нельзя высаживать малыша, ставить его на ноги, когда он к этому не готов. И еще: нередко ребенка травмируют любящие родители, причем сами того не желая.
Ольга Кардаш:
Наши родители очень любят подбрасывать малышей вверх, тянуть их за ручки или крутить. Есть всевозможные синдромы – встряхнутый ребенок. Это те синдромы, которые могут привести не только к травматизации, перелому в шейном отделе или вывиху руки, ноги, но они могут привести и к смертельному исходу.
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