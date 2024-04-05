Педиатр: детские коконы, качели и шезлонги можно использовать только до 3 месяцев

Что касается устройств, которые придуманы для облегчения родительской миссии, использовать их нужно. Шезлонги, качели, кресла-качалки для младенцев помогают в первую очередь маме, рассказали в программе «В поисках истины».

Ведь ей приходится тысячи раз поднимать ребенка, который растет и тяжелеет, а спина на это не рассчитана! Так что или зовем на помощь папу, или используем современные гаджеты. Но и здесь есть условия.

Ольга Кардаш, врач-педиатр:

Мы можем их использовать до 3-месячного возраста, но не больше, потому что потом возникают нюансы по развитию опорно-двигательной системы. И если вы настолько привыкли, что ваши руки свободны, используя эти гаджеты, потом, к сожалению, они могут нанести малышу вред. Поэтому кокон, качели, шезлонги – исключительно до трех месяцев. А дальше, девочки, достаем и развлекаемся с малышом сами.