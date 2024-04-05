Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?

Диагноз «остеохондроз» сегодня ставят едва ли не каждому второму. Современные медики утверждают: это некорректно! Остеохондроз не болезнь, рассказали в программе «В поисках истины». Изменения в позвонках и дисках являются лишь анатомическими признаками старения скелета. Но если боль появляется, скажем, в 60-70 лет, это понятно, а вот если в 30?

Чаще всего этому способствует сам человек. Основными причинами остеохондроза называют перегрузки позвоночника – сложные тренировки, перенос тяжестей, травмы, переохлаждения, снижение двигательной активности, стрессы, неправильные позы при работе, а также гормональные нарушения и генетические факторы.

И еще: заболевание, входящее в пятерку самых распространенных во всем мире, мало кто воспринимает всерьез. А зря! Дискомфорт в спине – это важный повод обратиться к врачу!