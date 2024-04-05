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Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?

05 апреля 2024 16:04
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Диагноз «остеохондроз» сегодня ставят едва ли не каждому второму. Современные медики утверждают: это некорректно! Остеохондроз не болезнь, рассказали в программе «В поисках истины». Изменения в позвонках и дисках являются лишь анатомическими признаками старения скелета. Но если боль появляется, скажем, в 60-70 лет, это понятно, а вот если в 30?

Специалисты назвали топ самых распространенных заболеваний позвоночника – подробности.

Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?-1

Чаще всего этому способствует сам человек. Основными причинами остеохондроза называют перегрузки позвоночника – сложные тренировки, перенос тяжестей, травмы, переохлаждения, снижение двигательной активности, стрессы, неправильные позы при работе, а также гормональные нарушения и генетические факторы.

И еще: заболевание, входящее в пятерку самых распространенных во всем мире, мало кто воспринимает всерьез. А зря! Дискомфорт в спине – это важный повод обратиться к врачу!

Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?-4

Алла Гринцевич, врач-невролог:
Боли в шейном отделе, пояснично-крестцовом, онемение в руках, покалывания в руках, ногах – это наиболее частые жалобы, с которыми обращаются пациенты.

Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?-7

Остеохондроз опасен не только сам по себе. Например, такая патология в области шеи может повлиять на органы зрения, слуха, работу головного мозга, повышает риск инфарктов и инсультов. Грудной остеохондроз зачастую негативно сказывается на работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта.

Поясничный остеохондроз может стать причиной нарушения работы органов малого таза и нижних конечностей. И еще одно очень серьезное осложнение остеохондроза, которое грозит инвалидностью, параличами и парезами, – грыжа межпозвоночных дисков.

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# Здоровье # общество

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