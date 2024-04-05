Нужны ли в роддомах мануальные терапевты? Мнение

Современная медицина позволяет без страха родить здорового малыша. Однако есть мнение, что в роддомах не хватает еще одного специалиста – мануального терапевта. Объясняется эта необходимость просто: порою ребенку можно оказать эффективную помощь на месте и мгновенно. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».

Валерий Молостов, мануальный терапевт:

При родах голова по 90 градусов вывихивается. В этот момент может произойти врожденный вывих шеи. Лечится очень просто. Ставится назад головка, щелк – и ребенок здоров.

Бывают такие заболевания, как врожденный вывих бедра. Там точно так же. Вместо того чтобы форма таза была овальная, когда во время родов идет плод, она становится круглая. И возникает этот врожденный вывих. Ставится назад овальная форма таза – вывиха нет. Щелк, щелк – и человек вылечен.

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