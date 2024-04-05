Тело начинает изнашиваться уже после 20 лет! Врач-невролог объяснила почему

Возможно, для кого-то это секрет или откровение, но примите за аксиому: наше тело после 20 лет начинает изнашиваться, и обратной дороги нет. Особенно это касается суставов и позвоночника, рассказали в программе «В поисках истины».

Однако если раньше остеохондроз или грыжу межпозвоночного диска считали болезнями пожилых, то сейчас ими страдают и молодые люди от 25 лет. Все чаще по утрам требуется время, чтобы расходиться, становится проблемой обычное надевание носок, зашнуровывание обуви и так далее. Это связано с огрубением связочного аппарата, удерживающего позвоночник. Причина одна.