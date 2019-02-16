«Атмосфера такая – кипящий котёл». Более 500 молодых белорусов приняли участие в хакатоне социальных проектов
Новости Беларуси. 16 февраля более полутысячи молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный марафон новых идей, где представители разных сфер находят единомышленников для продвижения своих проектов.
Задача – за выходные сделать прототип своего приложения или сайта. Главное – инновационные технологии помогают в решении социальных проблем.
Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов
Александр Скрабовский, организатор конкурса Social Weekend:
Основное отличие хакатона в том, что есть только два дня, чтобы из ничего или из когда-то отложенной, незавершенной идеи – сконцентрироваться и сделать. Возможно, обменяться идеями с людьми, с которыми в обычной жизни вы не встречаетесь. Это могут быть и профессионалы, и клиенты либо потребители того продукта, который создается.
Это совершенно разного уровня идеи: классические инклюзивные идеи, которые касаются инклюзивных групп или людей с инвалидностью, также арт-идеи, музыка, какие-то IT-решения.
Среди креативных идей – приложение-конвертер, которое будет распознавать цены и мгновенно переводить в нужную валюту, синтезатор беззвучной речи в текст, а также мобильный гид для здорового образа жизни.
Андрей Пётух, участник конкурса Social Weekend:
Мы сейчас работаем над мобильным приложением, которое позволило бы большому количеству белорусов улучшить их рацион питания путем автоматизации многих задач, которые нужно делать каждый день. Например, когда готовить: думать, какие продукты купить, какие рецепты здоровые, а какие нездоровые.
Полина Сидорук, участник конкурса Social Weekend:
Атмосфера такая – кипящий котел. Идей у людей очень много, разных талантливых людей пришло очень много, креативнейших просто идей. Восхищаешься действительно. И это отличное пространство, где можно о своей идее рассказать, найти единомышленников, собрать свою команду и что-то уже сделать.
Итоги хакатона подведут 17 февраля. Поболеть за креативные проекты приглашают и зрителей. Жюри выберет 10 лучших идей, которые получат финансовую поддержку. Призовой бюджет – более 10 тысяч рублей.