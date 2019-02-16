«Атмосфера такая – кипящий котёл». Более 500 молодых белорусов приняли участие в хакатоне социальных проектов

Новости Беларуси. 16 февраля более полутысячи молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный марафон новых идей, где представители разных сфер находят единомышленников для продвижения своих проектов.

Александр Скрабовский, организатор конкурса Social Weekend:

Основное отличие хакатона в том, что есть только два дня, чтобы из ничего или из когда-то отложенной, незавершенной идеи – сконцентрироваться и сделать. Возможно, обменяться идеями с людьми, с которыми в обычной жизни вы не встречаетесь. Это могут быть и профессионалы, и клиенты либо потребители того продукта, который создается.

Это совершенно разного уровня идеи: классические инклюзивные идеи, которые касаются инклюзивных групп или людей с инвалидностью, также арт-идеи, музыка, какие-то IT-решения.