Печём куличи и красим яйца. Рассказываем, как должным образом подготовиться к Пасхе

2 мая – светлый праздник Пасхи. Испокон веков наши предки встречали его с куличами. По преданию, после воскресения Иисус Христос приходил к апостолам на трапезу, где ему оставляли хлеб. Так появилась традиция приносить артос в храмы, а затем и в семьи. Куличи олицетворяли присутствие Господа в доме.

За святыми рецептами мы отправились в деревню Швабы на Логойщине. Здесь хранят бабушкины секреты и замешивают тесто только на позитиве.

Оксана Аляшкевич, культурный организатор Швабского сельского клуба:

Если кулич поднимается высоко, даже может вылезть за краешек формы – это достаток, изобилие, денежки в этом году. Если кулич проваливался внутри, то это сулило кому-то из родственников болезни. Молоко должно быть теплое, комнатной температуры. Вот я сегодня буду печь на 450 г молока.

В молоко добавляем 40 г дрожжей, 200 г сахара и 3 яйца. Все тщательно перемешиваем и берем только теплые яйца, иначе кулич может получиться отесливым. Муки понадобится 1 кг. Но вначале берем четвертую часть. Обязательно просеиваем ее через сито, чтобы наполнить кислородом и сделать тесто воздушным. Все перемешиваем до консистенции сметаны без комочков. Добавляем немного ванилина и оставляем тесто на 40 минут, чтобы заработали дрожжи.

Оксана Аляшкевич:

Наше тесто подошло, мы его обмяли и сейчас будем добавлять остальные ингредиенты. Можем взять изюм. Если кто-то изюм не любит, тогда можно заменить его маком, можно добавить цукаты, желейные мармеладки. Перед тем как изюм положить в тесто, мы заливаем его горячей водой, оставляем на 10-15 минут для набухания, затем можно посыпать муки, потрясти его, чтобы ягодки изюма обмакнулись в муку, тогда они в тесте будут распределяться равномерно.

Пришло время для маргарина. Растапливаем 125 г и вливаем в нашу массу для насыщения. Затем добавляем оставшуюся муку и начинаем второй замес. Когда тесто начнет густеть, на помощь придут руки. И пока не сойдет седьмой пот, куличи не пойдут в гору. Если тесто не липнет к рукам, значит, готово. Разогреваем форму, смазываем растительным маслом. Оксана Аляшкевич:

Надо тесто вверх подымать. И опуская в форму, никогда не обжимайте ладошкой – пусть растет вверх, оно должно дышать. Не забудьте, хозяюшки, оставить небольшой кусочек теста для украшения верха куличей, чтобы сделать буквы.

Слепили. Оставляем булки в покое на полчаса. И отправляем в печку с пылом-жаром. Чтобы проверить, готова ли «кормилица» к работе, бросьте горсточку муки. Если будет коричневая, подождите, пусть еще прогреется, если белая – смело ставьте куличи на 40 минут и не открывайте заслонку, пока дом не наполнит сладкий аромат.

Оксана Аляшкевич:

За это время, пока они пекутся, мы подготовим глазурь: яичный желток, немножко воды и чуть-чуть сахарного песка. И кисточкой – раньше кисточек не было, это сейчас у нас кисточки – у кого на подворье были утки, гуси, они всегда смазывали куличи этой глазурью перышком.

Наш пышный десерт подошел. Добавить яркости можно различными посыпками-желатинками. Выпечка готова. Время собрать всю семью на писанку. В христианстве пасхальное яйцо — символ Гроба Господня, в котором скрыта вечная жизнь. Поэтому они всегда присутствовали на воскресном празднике. Окрашивали луковой шелухой, крапивой, свеклой с добрыми мыслями и дарили друг другу на счастье. Причем рисунки имели значение.

Алла Балясова, заведующая Станьковским домом мастеров:

Если это птица на вашем яйце, то это символ души. Если такая деталь, как цветочек, это солнце, а солнце – это урожай, тепло, любовь. Виноград – символ дружбы и верной любви.

Предлагаем заняться пасхальным артом и освоить восковую роспись. Это было любимое украшение наших предков. Берем еще тепленькое вареное яйцо. На нем воск идет как по маслу. Вооружаемся пищевыми красителями и писачком. Его легко сделать из зубочисток и мебельного гвоздя. Делаем аромалампу из обычной жестяной банки. Прорезаем дырку и вставляем свечку, чтобы плавить воск.

Вероника Хрищанович, мастер художественных промыслов:

Обязательно воск, не парафин, пчелиный воск, можно взять старую свечку, можно купить в магазинах по пчеловодству. Опускаем писачок в воск. Достаточно долго нужно его погреть, потому что насколько он теплый, настолько лучше будет ложиться воск. Узор в основном состоит из запятых и точек, поэтому ничего сложного здесь нет.

Роспись состоит из нескольких этапов. Как только нанесли узоры, опускаем в светлый желтый краситель. Запаситесь тряпочками. После каждого окунания яйцо нужно аккуратно промакнуть. Только не нужно давить. И дальше снова наносим рисунок.

Вероника Хрищанович:

Допустим, сделали елочку, хотим сделать ее красочнее, еще добавим воска. Теперь опустим его в красный.

Свободные участки можете заполнить весенними птицами и вербами. В принципе, можно так и оставить. Но сразу скажем, светлые рисунки хороши на темном фоне, поэтому опускаем в синьку, наносим штрихи воском, и финальным аккордом станет алый цвет, что придаст насыщенности и выразительности.

Вероника Хрищанович:

К слову, можно окунать сначала в желтый, потом в зеленый, синий и красный. Либо, наоборот, в красный и окончательно в синий. Последний этап – нам нужна вот такая свечка, огонь должен быть открытым. Мы подносим наше яичко обязательно боком, ни в коем случае не сверху, потому что сверху оно закоптится и станет черным. Двигая туда-сюда, мы нагреваем наш воск. Когда он начнет таять, мы его тряпочкой снимаем. Конечно, с детьми такая операция не пройдет. Поэтому для снятия воска можете использовать фен, а затем дарить шедевры или играть в битки.