Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи
Стюша Тайм, блогер:
Сегодня мы находимся в Смиловичах, городском поселке в Червенском районе Минской области. Многим известен этот населенный пункт по знаменитым валенкам, которые здесь производят круглый год на валяльно-войлочной фабрике. Чем же живет этот поселок? Давайте сейчас посмотрим.
Поселок хороший. Чисто, аккуратно.
Очень много новостроек с одной стороны, со второй стороны.
Поселок расположен всего в 27 километрах от Минска, и проживают здесь чуть более 8 тысяч человек. До 1963 года Смиловичи являлись деревней, поэтому основная часть застройки – небольшие частные домики.
Стюша Тайм:
В Смиловичах постоянно увеличивается жилищный фонд, вводятся новые многоквартирные дома для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных семей. И это не может не радовать.
Местные жители в основном трудоустраиваются в Смиловичах и близлежащих населенных пунктах, но трудовая миграция в столицу также не исключена.
– Вы житель Смилович?
– Да.
– А где работаете?
– В Минске.
– А как добираетесь в основном?
– В основном на машине, но если машина ломается или бывают какие-то нюансы, то езжу на маршрутке. Вон, кстати, едет маршрутка. Ездит очень часто, каждые 15 минут.
– Здорово. В принципе, сообщение неплохое с Минском?
– Очень хорошее. Люди приезжают сюда жить и даже просто на отдых, им нравится.
В Смиловичах функционируют две общеобразовательные школы, два детских садика, Центр творчества детей и молодежи, аграрный колледж и профессиональный сельскохозяйственный лицей. Сейчас мы находимся на территории второй средней школы.
Стюша Тайм:
Хватает ли мест учащимся в вашей школе?
Вячеслав Мартинович, директор ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Смиловичи»:
Проект школы на 748 человек, сегодня учится 410. Но мы ждем всегда пополнения, потому что у нас довольно много новостроек, переезжают, образуются молодые семьи.
Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся на территории Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея.
Стюша Тайм:
Как давно вы готовите здесь механизаторов?
Юрий Корсик, директор ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей»:
Уже в далеком 1938 году организовано учреждение, являлось школой механизации. И мы были отделением Горецкой сельскохозяйственной академии. И вот вся территория лицея построена по типу классического лицея, колледжа. Центр – спортивное ядро, учебное заведение, общежития, производственная база. Так работаем, готовим кадры.
Стюша Тайм:
Сложно ли поступить?
Юрий Корсик:
Поступать сложно тому, кто боится поступать. Кто желает учиться, тот всегда приобретет те знания, умения, которые он хочет получать.
Стюша Тайм:
Я думаю, что зрителям можно предложить, кто еще не выбрал профессию, поступать в ваш лицей.
Юрий Корсик:
Хочу сказать: будет легко учиться, потому что рядом будут профессионалы.
– Как давно учитесь здесь?
– Больше, чем полтора года.
– А из какого вы города?
– Из Минска.
– Я из деревни Волма Червенского района, за Клинком. Учусь уже второй год.
Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся в ресурсном центре Смиловичского сельскохозяйственного лицея. Артем Юрьевич, расскажите, чем здесь занимаются студенты?
Артем Кривопуст, мастер производственного обучения:
Мы здесь студентов обучаем первоначальным навыкам по управлению, по вождению новейших тракторов.
– Сцепление, тормоз, газ. Включаем передачу, даем газку и отпускаем сцепление.
– Я первый раз в жизни еду на тракторе. Эмоции просто зашкаливают.
В Смиловичах есть городская больница, детская поликлиника и женская консультация. Много магазинчиков, здания бытобслуживания, несколько кафешек, совсем недавно отремонтирован Дом культуры.
Стюша Тайм:
Нам у вас здесь очень понравилось. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь планы на будущее? Поселок, я смотрю, бурно развивается. Может, еще что-то планируете здесь делать?
Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельского исполнительного комитета:
Если бы не было планов, то нечего нам тут делать и незачем нам здесь работать. Вы, наверное, видели наши новостройки. В этом году мы сдаем еще два дома многоквартирных. В следующем году планируем четыре многоквартирных. Кроме этого, у нас развивается индивидуальное строительство. Мы продаем активно участки с аукционов, поэтому добро пожаловать в городской поселок Смиловичи: маленький, уютный, красивый. Будем вам рады.
Стюша Тайм:
Вот такие Смиловичи: уютные, красивые и недалеко от столицы.