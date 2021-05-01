Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы находимся в Смиловичах, городском поселке в Червенском районе Минской области. Многим известен этот населенный пункт по знаменитым валенкам, которые здесь производят круглый год на валяльно-войлочной фабрике. Чем же живет этот поселок? Давайте сейчас посмотрим.

Поселок хороший. Чисто, аккуратно.

Очень много новостроек с одной стороны, со второй стороны. Поселок расположен всего в 27 километрах от Минска, и проживают здесь чуть более 8 тысяч человек. До 1963 года Смиловичи являлись деревней, поэтому основная часть застройки – небольшие частные домики.

Стюша Тайм:

В Смиловичах постоянно увеличивается жилищный фонд, вводятся новые многоквартирные дома для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных семей. И это не может не радовать. Местные жители в основном трудоустраиваются в Смиловичах и близлежащих населенных пунктах, но трудовая миграция в столицу также не исключена.

– Вы житель Смилович?

– Да.

– А где работаете?

– В Минске.

– А как добираетесь в основном?

– В основном на машине, но если машина ломается или бывают какие-то нюансы, то езжу на маршрутке. Вон, кстати, едет маршрутка. Ездит очень часто, каждые 15 минут.

– Здорово. В принципе, сообщение неплохое с Минском?

– Очень хорошее. Люди приезжают сюда жить и даже просто на отдых, им нравится. В Смиловичах функционируют две общеобразовательные школы, два детских садика, Центр творчества детей и молодежи, аграрный колледж и профессиональный сельскохозяйственный лицей. Сейчас мы находимся на территории второй средней школы. Стюша Тайм:

Хватает ли мест учащимся в вашей школе?

Вячеслав Мартинович, директор ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Смиловичи»:

Проект школы на 748 человек, сегодня учится 410. Но мы ждем всегда пополнения, потому что у нас довольно много новостроек, переезжают, образуются молодые семьи. Стюша Тайм:

А сейчас мы находимся на территории Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея.

Стюша Тайм:

Как давно вы готовите здесь механизаторов? Юрий Корсик, директор ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей»:

Уже в далеком 1938 году организовано учреждение, являлось школой механизации. И мы были отделением Горецкой сельскохозяйственной академии. И вот вся территория лицея построена по типу классического лицея, колледжа. Центр – спортивное ядро, учебное заведение, общежития, производственная база. Так работаем, готовим кадры. Стюша Тайм:

Сложно ли поступить? Юрий Корсик:

Поступать сложно тому, кто боится поступать. Кто желает учиться, тот всегда приобретет те знания, умения, которые он хочет получать. Стюша Тайм:

Я думаю, что зрителям можно предложить, кто еще не выбрал профессию, поступать в ваш лицей. Юрий Корсик:

Хочу сказать: будет легко учиться, потому что рядом будут профессионалы.

– Как давно учитесь здесь?

– Больше, чем полтора года.

– А из какого вы города?

– Из Минска.

– Я из деревни Волма Червенского района, за Клинком. Учусь уже второй год. Стюша Тайм:

А сейчас мы находимся в ресурсном центре Смиловичского сельскохозяйственного лицея. Артем Юрьевич, расскажите, чем здесь занимаются студенты?

Артем Кривопуст, мастер производственного обучения:

Мы здесь студентов обучаем первоначальным навыкам по управлению, по вождению новейших тракторов. – Сцепление, тормоз, газ. Включаем передачу, даем газку и отпускаем сцепление.

– Я первый раз в жизни еду на тракторе. Эмоции просто зашкаливают.

В Смиловичах есть городская больница, детская поликлиника и женская консультация. Много магазинчиков, здания бытобслуживания, несколько кафешек, совсем недавно отремонтирован Дом культуры. Стюша Тайм:

Нам у вас здесь очень понравилось. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь планы на будущее? Поселок, я смотрю, бурно развивается. Может, еще что-то планируете здесь делать?

Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельского исполнительного комитета:

Если бы не было планов, то нечего нам тут делать и незачем нам здесь работать. Вы, наверное, видели наши новостройки. В этом году мы сдаем еще два дома многоквартирных. В следующем году планируем четыре многоквартирных. Кроме этого, у нас развивается индивидуальное строительство. Мы продаем активно участки с аукционов, поэтому добро пожаловать в городской поселок Смиловичи: маленький, уютный, красивый. Будем вам рады.