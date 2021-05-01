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Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи

01 мая 2021 14:57
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Стюша Тайм, блогер:
Сегодня мы находимся в Смиловичах, городском поселке в Червенском районе Минской области. Многим известен этот населенный пункт по знаменитым валенкам, которые здесь производят круглый год на валяльно-войлочной фабрике. Чем же живет этот поселок? Давайте сейчас посмотрим.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-1

Поселок хороший. Чисто, аккуратно.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-4

Очень много новостроек с одной стороны, со второй стороны.

Поселок расположен всего в 27 километрах от Минска, и проживают здесь чуть более 8 тысяч человек. До 1963 года Смиловичи являлись деревней, поэтому основная часть застройки – небольшие частные домики.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-7

Стюша Тайм:
В Смиловичах постоянно увеличивается жилищный фонд, вводятся новые многоквартирные дома для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных семей. И это не может не радовать.

Местные жители в основном трудоустраиваются в Смиловичах и близлежащих населенных пунктах, но трудовая миграция в столицу также не исключена.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-10

– Вы житель Смилович?
– Да.
– А где работаете?
– В Минске.
– А как добираетесь в основном?
– В основном на машине, но если машина ломается или бывают какие-то нюансы, то езжу на маршрутке. Вон, кстати, едет маршрутка. Ездит очень часто, каждые 15 минут.
– Здорово. В принципе, сообщение неплохое с Минском?
– Очень хорошее. Люди приезжают сюда жить и даже просто на отдых, им нравится.

В Смиловичах функционируют две общеобразовательные школы, два детских садика, Центр творчества детей и молодежи, аграрный колледж и профессиональный сельскохозяйственный лицей. Сейчас мы находимся на территории второй средней школы.

Стюша Тайм:
Хватает ли мест учащимся в вашей школе?

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-13

Вячеслав Мартинович, директор ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Смиловичи»:
Проект школы на 748 человек, сегодня учится 410. Но мы ждем всегда пополнения, потому что у нас довольно много новостроек, переезжают, образуются молодые семьи.

Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся на территории Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея. 

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-16

Стюша Тайм:
Как давно вы готовите здесь механизаторов?

Юрий Корсик, директор ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей»:
Уже в далеком 1938 году организовано учреждение, являлось школой механизации. И мы были отделением Горецкой сельскохозяйственной академии. И вот вся территория лицея построена по типу классического лицея, колледжа. Центр – спортивное ядро, учебное заведение, общежития, производственная база. Так работаем, готовим кадры.

Стюша Тайм:
Сложно ли поступить?

Юрий Корсик:
Поступать сложно тому, кто боится поступать. Кто желает учиться, тот всегда приобретет те знания, умения, которые он хочет получать.

Стюша Тайм:
Я думаю, что зрителям можно предложить, кто еще не выбрал профессию, поступать в ваш лицей.

Юрий Корсик:
Хочу сказать: будет легко учиться, потому что рядом будут профессионалы.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-19

– Как давно учитесь здесь?
– Больше, чем полтора года.
– А из какого вы города?
– Из Минска.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-22

– Я из деревни Волма Червенского района, за Клинком. Учусь уже второй год.

Стюша Тайм:
А сейчас мы находимся в ресурсном центре Смиловичского сельскохозяйственного лицея. Артем Юрьевич, расскажите, чем здесь занимаются студенты?

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-25

Артем Кривопуст, мастер производственного обучения:
Мы здесь студентов обучаем первоначальным навыкам по управлению, по вождению новейших тракторов.

– Сцепление, тормоз, газ. Включаем передачу, даем газку и отпускаем сцепление.
– Я первый раз в жизни еду на тракторе. Эмоции просто зашкаливают.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-28

В Смиловичах есть городская больница, детская поликлиника и женская консультация. Много магазинчиков, здания бытобслуживания, несколько кафешек, совсем недавно отремонтирован Дом культуры.

Стюша Тайм:
Нам у вас здесь очень понравилось. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь планы на будущее? Поселок, я смотрю, бурно развивается. Может, еще что-то планируете здесь делать?

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-31

Ирина Мартинович, председатель Смиловичского сельского исполнительного комитета:
Если бы не было планов, то нечего нам тут делать и незачем нам здесь работать. Вы, наверное, видели наши новостройки. В этом году мы сдаем еще два дома многоквартирных. В следующем году планируем четыре многоквартирных. Кроме этого, у нас развивается индивидуальное строительство. Мы продаем активно участки с аукционов, поэтому добро пожаловать в городской поселок Смиловичи: маленький, уютный, красивый. Будем вам рады.

Тут учат будущих механизаторов. Рассказываем про городской посёлок Смиловичи-34

Стюша Тайм:
Вот такие Смиловичи: уютные, красивые и недалеко от столицы.

# Социальная инфраструктура # общество # Стюша Тайм # Вячеслав Мартинович # Юрий Корсик # Артем Кривопуст # Ирина Мартинович # Фотофакт

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