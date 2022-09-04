Интерактивы, выставки и открытие памятника Ивану Шамякину. Чем удивляли на Дне белорусской письменности в Добруше?

Новости Беларуси. Перенесемся в творческую и литературную столицу Беларуси, которой на неделе стал Добруш. В городе на Ипути отмечают День белорусской письменности. В эти выходные, 3 и 4 сентября, там настоящий круговорот культурных событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Презентации, выставки, премии, литературные премьеры. Одним словом, это праздник для тех, кто любит и читать, и писать. Главное, что ценителей литературного творчества из года в год меньше не становится. По данным социологов, большинство белорусов как минимум раз в месяц берут в руки книгу. Благо, есть и что почитать. В прошлом году на каждого жителя нашей страны издали примерно по две книги. Даже чуть больше. Что сегодня пишут, читают и как это празднуют? Страницы Дня белорусской письменности пролистала Анна Корольчук.

Звонкими песнями и вкусными ароматами встречает гостей День белорусской письменности. Пожалуй, самой колоритной площадкой, которая сразу манит прохожих, стала выставка национальных подворий. Брагинские мастера, к примеру, привезли батлейку, переносной кукольный театр.

Надежда Гананайко, заведующая Микуличским сельским клубом:

У каждой куклы есть свой характер. Есть положительные персонажи, есть и отрицательные, такие как черт, царь Ирод, это все отрицательные. Чтобы сделать одну куклу, нужна как минимум неделя. Напротив ремесленников – стенды библиотек с презентациями творческих и образовательных проектов.

Александр Литвиненко, специалист Светлогорской районной сети библиотек:

Светлогорский писатель Изяслав Котляров, творчество которого является многогранным. Однако основной темой его произведений является война. Словить вдохновение и стать ближе к классикам белорусской литературы можно присев за письменный стол и набрав текст на аутентичной машинке.

Анна Корольчук, корреспондент:

Эта принадлежала драматургу Андрею Макаенку. После отправляемся к рабочему месту Владимира Короткевича, которое воссоздали рогачевские библиотекари.

Ольга Бондарева, заведующая сектором Рогачевской центральной районной библиотеки имени Владимира Короткевича:

Владимир Короткевич очень связывал свою жизнь с Рогачевщиной. Очень много книг написано Владимиром Короткевичем. И сегодня мы представляем площадку «Литературные герои» – королева Бона Сфорца и Гервасий Выливаха. Это из произведения Владимира Короткевича «Ладдзя Роспачы».

Интересно, что в Добруше появилась первая в Беларуси бумажная фабрика. Ее основал генерал-адъютант Федор Паскевич. Его супруга была настоящей светской львицей и ценителем прекрасного, любила литературу и театр, покровительствовала наукам и искусствам. Она же первой перевела на французский язык «Войну и мир». О вкладе четы в развитие белорусской культуры помнят и сегодня.

Господин Стульгинский, директор Добрушской писчебумажной фабрики, поздравляю! На российской выставке научно-технического прогресса мы второй раз удостоились высшей награды!

А это уже интерактив для тех, кто давно не держал шариковую ручку. Вывести хотя бы пару букв гусиным пером – и вовсе приключение. Хотя есть и более экстремальные развлечения. Можно пострелять из лука и арбалета или даже взмахнуть мечом.

– Расскажи как ощущения?

– Очень тяжело! Хорошо, что сегодня эта атрибутика не используется по прямому назначению. Ценить и беречь мир и безопасность, которые буквально кровью добывали наши предки, – дело чести для современных белорусов. Об этом вспоминали и в Добруше. Синхронные церемонии прошли на всех воинских захоронениях района. А на берегу Ипути развернулась военно-историческая реконструкция – бои за Добруш 43-го года и партизанское сопротивление.

В 1940-м на службу призвали и Ивана Шамякина. Во время Великой Отечественной принимал участие в Висло-Одерской операции и в Берлинской наступательной операции. Войну прошел с честью, а настоящее призвание нашел в литературе. Народному писателю Беларуси открыли памятник на малой родине. Символично, что десятитонную бронзовую скульптуру установили в сквере на проспекте Мира. На открытие приехала и семья народного писателя. Читайте здесь.

Анна Корольчук:

Говорили сегодня не только об Иване Шамякине, но и о других мэтрах белорусской литературы. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения Янки Купала и Якуба Коласа. Выразить свою любовь к их произведения можно было вот таким способом. Благодаря письменности сохранялась родовая память и формировалось духовно-культурное наследие нации. Главная задача – передать это молодежи и привить ей любовь к родному слову.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень важно, что связь поколений жива, она передается. Есть новые хорошие произведения. Только за текущий год от предыдущего Дня белорусской письменности на конкурс было выставлено 68 произведений. Это свидетельство того, что у нас есть таланты.

Василий Дворцов, заместитель председателя правления – генеральный директор Союза писателей России:

Я вижу народный праздник. Я вижу народную любовь к своей литературе, к своему языку. И я немножечко даже завидую этому, потому что ну где-то у нас в последнее время герои народные – это эстрада. Рад за Беларусь, потому что такое отношение к самому главному. Ведь литература – это то, что есть человек, что вокруг человека. Белорусские и российские литераторы не испытывают сложностей перевода и всегда находят общий язык как в творчестве, так и в сотрудничестве. Вместе они реализуют несколько проектов. К примеру, международный фестиваль поэзии «Берега дружбы» проходит уже 10 раз на гомельской земле. А в нынешнее время, когда политика вносит свои правки в литературу и в искусство в целом, такое белорусско-российское взаимодействие выходит на кульминацию. А на литературном олимпе двух стран зажигаются новые звезды.

А это кульминация Дня белорусской письменности. На главной сцене назвали имена обладателей Национальной литературной премии, гомельской областной премии имени Кирилла Туровского. И впервые награждали журналистов, которые выиграли в конкурсе «Хвала рукам, что пахнут хлебом».

Олеся Железнякова, собственный корреспондент БЕЛТА в Гомельской области:

Такой репортаж – это любимый жанр, я думаю, для каждого журналиста. Потому-то это очень живая обстановка, живые и интересные люди, с которыми всегда интересно общаться. Репортажи с полей не исключение, тем более когда героями наших репортажей становятся такие интересные люди, которые преданны своей профессии, про которых очень интересно писать.