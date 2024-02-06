Во Дворце детей и молодёжи прошёл концерт по поддержке детей с ограниченными возможностями

Благотворительный концерт по поддержке детей с ограниченными возможностями объединил сотни неравнодушных жителей Центрального района. Мероприятие прошло в рамках марафона «С добрым сердцем в каждый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Дворце детей и молодежи собрались порядка 600 представителей организаций и предприятий района, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В списке 44 ребенка. Собранные деньги направят на покупку дорогостоящих лекарств и средств реабилитации: слуховых аппаратов и инвалидных колясок.

Юлия Радивил: В четыре месяца мы начали замечать, что что-то у ребенка не то, неправильно следит. Уже начали обращаться к врачам. И обнаружилось, что у нас очень большие проблемы по зрению. Начали проходить многократно врачей и все, что удалось выяснить, – это генетическая какая-то предрасположенность. Решили принять участие, потому что сложно в такой период: иногда дорогостоящее оборудование.

Сергей Утлик, заместитель главы администрации Центрального района:

Сотрудники администрации работают с каждым предприятием, организацией Центрального района. Неважно – с государственными или частными. Для того чтобы они все-таки услышали и откликнулись в рамках нашего марафона, и могли перечислить деньги, чтобы эти средства дошли до тех детей, кто в них нуждается.

Отметим, марафон продлится до 16 февраля. В каждом районе Минска пройдут мастер-классы, выставки и другие мероприятия по сбору средств для поддержки детей с ограниченными возможностями.