Приобретут 800 единиц новой техники – в Минской области готовятся к посевной-2024

Аграрии Минской области готовятся к весенней посевной кампании, которая должна стартовать уже в апреле. Семенами обеспечены под полную потребность, завершается ремонт машинно-тракторного парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Запланировано приобретение 800 единиц новой техники. Весенний клин под зерновые и зернобобовые составит около 150 тысяч гектаров. На каком этапе готовность к полевым работам в Узденском районе, узнала Дарья Авсюк.

Все начинается с зерна. Ведь конечный результат – хлебный урожай – зависит и от того, что ляжет в почву. Поэтому с семенным материалом начинают работать еще осенью. Все четко сортируют по культурам, закладывают на хранение и очищают при помощи специального оборудования.

Илья Кушнер, техник-механик сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:

Отделяют по фракциям, отделяют легкие примеси. Мелкое зерно, среднее, крупное. Среднее зерно по размерам нужной кондиции, чтобы его было удобно высаживать, чтобы росло хорошо.