Прямой эфир

Приобретут 800 единиц новой техники – в Минской области готовятся к посевной-2024

06 февраля 2024 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аграрии Минской области готовятся к весенней посевной кампании, которая должна стартовать уже в апреле. Семенами обеспечены под полную потребность, завершается ремонт машинно-тракторного парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Запланировано приобретение 800 единиц новой техники. Весенний клин под зерновые и зернобобовые составит около 150 тысяч гектаров.

На каком этапе готовность к полевым работам в Узденском районе, узнала Дарья Авсюк.

Приобретут 800 единиц новой техники – в Минской области готовятся к посевной-2024-1

Все начинается с зерна. Ведь конечный результат – хлебный урожай – зависит и от того, что ляжет в почву. Поэтому с семенным материалом начинают работать еще осенью. Все четко сортируют по культурам, закладывают на хранение и очищают при помощи специального оборудования.

Приобретут 800 единиц новой техники – в Минской области готовятся к посевной-2024-4

Илья Кушнер, техник-механик сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:
Отделяют по фракциям, отделяют легкие примеси. Мелкое зерно, среднее, крупное. Среднее зерно по размерам нужной кондиции, чтобы его было удобно высаживать, чтобы росло хорошо.

Приобретут 800 единиц новой техники – в Минской области готовятся к посевной-2024-7

Семена очищают, чтобы убрать примеси, сорняки и мусор. Если первичной обработки не хватило, они отправляются на вторую. В день получают до 2 тонн готового посевного материала

Подробности в сюжете.

# Посевная кампания # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Во Дворце детей и молодёжи прошёл концерт по поддержке детей с ограниченными возможностями
06 февраля 2024 17:29

Во Дворце детей и молодёжи прошёл концерт по поддержке детей с ограниченными возможностями

7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году
06 февраля 2024 17:26

7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»
06 февраля 2024 17:25

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»