7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году

Для удобства жителей столицы. В быстрорастущем Октябрьском районе в 2024 году установят 7 электрозарядных станций. Большинство появится в новом микрорайоне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заправки оборудуют различными типами разъемов, которые позволяют подключить автомобиль к источнику питания. Основное преимущество – в скорости зарядки. Например, такая станция обеспечит электрокар энергией за 15-40 минут. Станции оснащены специальными системами контроля и защиты, которые предотвращают перегрев и перегрузку аккумулятора.

Павел Тумас, начальник отдела по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района:

Есть потребность в установке таких станций. Есть несколько обращений в администрацию района, поэтому мы держим на контроле этот вопрос и стараемся развивать эту сеть. Что касается развития этого направления, то дано поручение Президента по развитию электротранспорта в Республике Беларусь. То есть построена станция атомная, соответственно, этот вид транспорта эффективно развивается.

Всего в Октябрьском районе сейчас работает 37 зарядных станций для электрокаров. Расстояние между ними не превышает двух километров.