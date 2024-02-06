Прямой эфир

7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году

06 февраля 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для удобства жителей столицы. В быстрорастущем Октябрьском районе в 2024 году установят 7 электрозарядных станций. Большинство появится в новом микрорайоне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году-1

Заправки оборудуют различными типами разъемов, которые позволяют подключить автомобиль к источнику питания. Основное преимущество – в скорости зарядки. Например, такая станция обеспечит электрокар энергией за 15-40 минут. Станции оснащены специальными системами контроля и защиты, которые предотвращают перегрев и перегрузку аккумулятора.

7 электрозарядных станций установят в Октябрьском районе Минска в 2024 году-4

Павел Тумас, начальник отдела по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района:
Есть потребность в установке таких станций. Есть несколько обращений в администрацию района, поэтому мы держим на контроле этот вопрос и стараемся развивать эту сеть. Что касается развития этого направления, то дано поручение Президента по развитию электротранспорта в Республике Беларусь. То есть построена станция атомная, соответственно, этот вид транспорта эффективно развивается.

Всего в Октябрьском районе сейчас работает 37 зарядных станций для электрокаров. Расстояние между ними не превышает двух километров.

# Автомобили # общество # Павел Тумас # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»
06 февраля 2024 17:25

Коллектив Минского домостроительного комбината присоединился к марафону «Мы вместе. Нас миллионы!»

Норвежское и рядом не стояло – в магазинах Беларуси появятся камчатские деликатесы
06 февраля 2024 17:25

Норвежское и рядом не стояло – в магазинах Беларуси появятся камчатские деликатесы

Модернизация предприятия в 2 раза быстрее – вот как работает импортозамещение в Союзном государстве
06 февраля 2024 17:25

Модернизация предприятия в 2 раза быстрее – вот как работает импортозамещение в Союзном государстве