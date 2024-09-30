На этой семейной мануфактуре готовят крафтовые сыры. Поговорили с белорусами о секретах вкусной продукции

В Смолевичском районе в деревне Заречье мы отыскали семейную мануфактуру и сливочный рай. Уже 8 лет супруги Цвилик готовят крафтовые сыры и держат свое хозяйство.
В Смолевичском районе в деревне Заречье мы отыскали семейную мануфактуру и сливочный рай. Уже 8 лет супруги Цвилик готовят крафтовые сыры и держат свое хозяйство.
Ольга Цвилик, сыровар:
Мы варим сыр халлуми, но он вываривается в сыворотке, чтобы его поставить в сыворотку, нам нужно снять рикотту. То есть когда мы варим один сыр, мы можем иметь сразу два. Вообще, сыр варится от 3 до 6 часов, если это твердый или полутвердый сыр – это прессование в среднем 8 часов. Посол тоже в зависимости от веса, то есть солиться сыр может и трое, и четверо суток. Я люблю сыры, которые старше двух месяцев. Они считаются, во-первых, безлактозными, а во-вторых, это совсем другой вкус.
Ольга по профессии – педагог-психолог, Александр – техник-теплотехник. Однажды решили завести коров, чтобы дети употребляли натуральные продукты, остановились на айширах. За пресловутой молочной породой ездили в Карелию. И сами не заметили, как стали варить сыр, а затем адаптировали навыки под свое молоко. Вот так осознанно и без рисков пришли к личному подсобному хозяйству и любимому делу.
Подробности в видео.