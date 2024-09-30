На этой семейной мануфактуре готовят крафтовые сыры. Поговорили с белорусами о секретах вкусной продукции

Ольга Цвилик, сыровар:

Мы варим сыр халлуми, но он вываривается в сыворотке, чтобы его поставить в сыворотку, нам нужно снять рикотту. То есть когда мы варим один сыр, мы можем иметь сразу два. Вообще, сыр варится от 3 до 6 часов, если это твердый или полутвердый сыр – это прессование в среднем 8 часов. Посол тоже в зависимости от веса, то есть солиться сыр может и трое, и четверо суток. Я люблю сыры, которые старше двух месяцев. Они считаются, во-первых, безлактозными, а во-вторых, это совсем другой вкус.