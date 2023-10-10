Павел Муравейко: «Обстановка вокруг Республики Беларусь развивается под влиянием противоречий»

Новости Беларуси. Система обеспечения национальной безопасности нашей страны готова ответить на любые риски, вызовы и угрозы. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко на встрече с идеологическим активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С присутствующими обсудили основные тенденции развития обстановки вокруг нашей страны. Беларусь сегодня подвергается массированному деструктивному информвоздействию, отметил Муравейко. Только за последний год на наши информационные и коммуникационные ресурсы было совершено порядка 320 миллионов кибератак. Не прекращаются попытки раскачать ситуацию внутри страны: за рубежом пристально изучают различные социальные группы, стремятся посеять панику в трудовых коллективах, а также очернить органы власти и силовые структуры. В таких условиях важно уметь отличать правду от фейков.

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Сегодня обстановка вокруг Республики Беларусь развивается под влиянием противоречий, которые существуют в системе международных отношений. Беспрецедентное информационное давление на нашу страну вызывает необходимость донести до общественности объективную информацию о происходящих процессах. В том количестве фейков и различных недомолвок, которые сегодня существуют в информационном поле, очень важно знать реальные происходящие процессы. Они сегодня влияют на наши взаимоотношения с соседними государствами, на создание и обеспечение военной безопасности, пограничной.

Юлия Челядинская, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района Минска:

На сегодня мы можем стабильно говорить, что у нас в стране все под контролем, что все наши службы работают на то, чтобы наше государство оставалось независимым и сохранялась спокойная стабильная атмосфера. Мы узнали информацию из первых уст от компетентных людей, и эта информация будет применяться идеологами, идеологическим активом города для встреч. В первую очередь с молодежью.