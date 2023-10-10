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Единый сайт торговых площадок Минлесхоза начал работу в Беларуси

10 октября 2023 07:35
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Новости Беларуси. Пока в тестовом режиме, но уже с полным перечнем производимой продукции, адресами и режимом работы объектов. Единый сайт торговых площадок Минлесхоза начал работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый сайт торговых площадок Минлесхоза начал работу в Беларуси-1

При формировании цены на домокомплекты ведомство закладывает уровень рентабельности не выше 2 %. Таким образом выполняется социальная функция. Присмотреться можно к срубу площадью около 100 квадратных метров от Островецкого опытного лесхоза, есть и другие варианты. Как отмечают специалисты, особой популярностью пользуется дом из оцилиндрованной древесины. Лесхозы уже готовы предложить населению постройки небольшой площади – 50 и 60 квадратных метров. По расчетам, именно они окажутся самыми востребованными.

Единый сайт торговых площадок Минлесхоза начал работу в Беларуси-4

Насытить внутренний рынок продукцией лесопереработки по доступным ценам – поручение Президента. В Сети под брендом «Лесной домик» сейчас 15 объектов. Они размещены в Минске, областных центрах и других крупных городах.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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